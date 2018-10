Draaideuren en toegangspoortjes worden slimmer in de cloud

Valid bouwt voor Boon Edam IoT-platform in de Azure cloud

Valid helpt Boon Edam, producent van systemen voor fysieke toegang, om met een connected platform een nieuwe stap te zetten in de modernisering van de producten, waardoor klanten optimaal inzicht krijgen en het onderhoud kan worden gestroomlijnd. Internet of Things, Machine Learning en Predictive Maintenance komen binnen bereik.

De bedrijfsstrategie van Boon Edam moet een antwoord bieden op twee belangrijke uitdagingen: de behoeften van de klant centraal stellen en rekening houden met de groeiende schaarste aan technisch specialisten. Boon Edam heeft Valid ingeschakeld om te helpen innoveren. Valid ontwikkelt in Azure een cloudplatform voor het monitoren en aansturen van de toegangssystemen van Boon Edam.

“Valid heeft snel en overtuigend laten zien dat Azure het beste voorziet in onze behoeften.” Martin Moes, Manager Integrated Products Koninklijke Boon Edam.

In een Proof of Concept heeft Valid laten zien dat Azure de meeste mogelijkheden biedt om de bestaande dashboards naar de cloud te brengen en daar veel meer met de data te kunnen doen. Dit wordt bevestigd met een pilot met de toegangssystemen die in wc’s van wegrestaurants staan. Door naar de Azure Cloud te gaan, kan Boon Edam veel meer doen met de beschikbare data. Er ontstaat een gemakkelijk schaalbaar datawarehouse met flexibele functionaliteit voor reporting en dashboards. Gebruikers halen afhankelijk van hun rol en rechten precies die informatie op die ze nodig hebben. De Azure cloud biedt verder allerlei geavanceerde tooling voor Big Data Analytics, Security en Machine Learning die, losgelaten op het platform, leidt tot toepassingen die we nu nog niet eens kunnen verzinnen. Het nieuwe platform maakt Predictive Maintenance mogelijk: het op basis van historische en actuele informatie door de computer laten voorspellen wanneer componenten toe zijn aan onderhoud of vervanging. De inzet van schaarse servicemonteurs kan veel beter worden gepland.

Cijfers

Tienduizenden toegangssystemen wereldwijd

Ruim 20 vestigingen in binnen en buitenland

250 toilet-tourniquets in pilot

7 Boon engineers betrokken bij R&D

Winst

Boon Edam loopt met het platform nu voorop in haar markt, maar het is een must-have. Het bedrijf is al plannen aan het ontwikkelen voor volgende projecten, want de vaart moet erin blijven. Koppelingen met Boon’s SAP backend en met externe systemen zijn in Azure gemakkelijker te realiseren en te onderhouden. Boon kan te zijner tijd opschalen om de vele duizenden draaideuren, poorten, barrières en tourniquets die het bedrijf wereldwijd levert in het platform op te nemen.

“Het duurt niet lang meer voor je dit soort toepassingen gewoon in huis moet hebben om als leverancier nog mee kunnen te doen”

Resultaten

Vergrote innovatiekracht

Goed kunnen voorzien in klantbehoeften

Efficiëntere inzet support engineers

Toekomstvast fundament

Compliance met de corporate, op Microsoft gebaseerde IT standaard

Wat hebben draaideuren met Big Data te maken? Lees hier de uitgebreide case story

Royal Boon Edam. Experts in fysieke toegang

Koninklijke Boon Edam is toonaangevend in de levering van architecturale tourniquetdeuren, beveiligingssluizen, toegangspoortjes, draaihekken en automatische schuifdeuren aan klanten over de hele wereld. Boon is een derde generatie Nederlands familiebedrijf dat een vooraanstaande positie inneemt in zijn gespecialiseerde markt. Boon is al ruim 140 jaar actief in de toegangssector. Het biedt modulaire oplossingen die gericht zijn op efficiënte doorstroming, veiligheid, gebruikscomfort, energiebehoud, technologie en innovatie. Oplossingen die rekening houden met échte mensen. Boon Edam is met 1.400 medewerkers actief in meer dan 60 landen. Meer informatie op https://www.boonedam.nl

Over Valid

Valid is een cloud solutions en outsourcing provider die mid-market ondernemingen helpt bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Ons motto is Stay Ahead; we laten onze klanten voorop lopen. Kijk voor meer informatie over Valid en de oplossingen op het gebied van data op www.valid.nl of volg Valid op LinkedIn, Facebook en Twitter (@valid).