Duitse IT-bedrijven op zoek naar strategische partners in Nederland

Duitse IT-bedrijven zijn in toenemende mate geïnteresseerd in overname van, of fusie met Nederlandse IT-bedrijven. Ook voor Nederlandse bedrijven liggen er veel kansen bij de oosterburen. Die stijgende interesse in samenwerking ziet ook IT-advies bureau Burnt Oak Partners, dat is gespecialiseerd in Sourcing, M&A en Executive Search in IT. Burnt Oak helpt Duitse, Nederlandse, Belgische en Scandinavische bedrijven aan strategische partners.

Ondanks de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne is er volgens de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in de laatste jaren een sterke groei zichtbaar in handel en samenwerking tussen Nederlandse en Duitse (IT-) bedrijven. Vanaf 2021 bedraagt die groei ongeveer 15% (Bron: Jaarverslag 2023 DNHK). Momenteel zijn er ongeveer 2.500 bedrijven in Nederland onder Duitse zeggenschap, met in totaal 200.000 werkzame personen. Nederland is met 220 miljard euro in 2023 de op een na grootste handelspartner van Duitsland (na China, maar voor de VS).

“Duitse IT-bedrijven zijn geïnteresseerd in Nederlandse IT-bedrijven omdat Nederland een sterke focus heeft op digitale innovatie en transformatie, geavanceerde security en hoogwaardige software development, in voor Duitsland aantrekkelijke marktgebieden zoals Productie, Retail, Logistics en FinTech” legt René Baas, Partner bij Burnt Oak uit.

“Ook is het ondanks de complexe GmbH structuur en wetgeving in Duitsland goed mogelijk om een Nederlands IT-bedrijf over te nemen. Daarnaast spelen gemeenschappelijke aspecten zoals taal (Engels/Duits), cultuur en de internationale gerichtheid van beide landen een belangrijke rol. In Nederland zijn vooral middelgrote IT-bedrijven (scale-ups) geïnteresseerd in samenwerking of overname. Zij hebben vaak al klanten met vestigingen in Duitsland die graag lokaal willen worden ondersteund en zij zien daardoor groeimogelijkheden in Duitsland.”

Een goed voorbeeld is de overnamestrategie van het IT-bedrijf Trivium eSolutions uit München. Trivium voorziet in diensten op het gebied van Consulting en Software-ontwikkeling in het kader van digitale transformatie en Cloud. Burnt Oak is ingeschakeld om een geschikte Nederlandse partner te vinden en de overname hiervan te begeleiden. Dat is uiteindelijk Sycade geworden. Het complete proces werd in 6 maanden uitgevoerd, vanaf search tot en met het tekenen van het overnamecontract in mei 2024. Voor beide bedrijven is de overname een belangrijke strategische stap.

Maarten de Jong, voormalige Managing Director van Sycade en huidige Vice President Benelux bij Trivium eSolutions: “Door onze gelijke focus op innovatieve technologieën en onze diepgaande marktkennis, kunnen we gezamenlijk nog beter inspelen op de groeiende vraag naar geavanceerde IT-oplossingen in zowel Nederland als Duitsland. Deze samenwerking stelt ons in staat om interessante nieuwe markten met nieuwe services aan te boren, en om onze bestaande klanten een breder scala aan diensten te bieden. We zien deze stap als een unieke kans om onze positie in de Europese IT-markt verder te versterken en duurzame groei te realiseren.”

Meer informatie over het overnametraject op https://burntoak.nl/news-item/burntoak-benelux-helps-german-software-company-with-successful-acquisition-in-the-netherlands/

Burnt Oak Partners ondersteunt ook Nederlandse IT-bedrijven in het identificeren, kwalificeren en overnemen van Duitse, Belgische en Scandinavische IT-bedrijven.

Over Trivium eSolutions GmbH

Trivium eSolutions begeleidt haar klanten in alle fasen van hun digitale transformatie. Het portfolio van diensten omvat design, softwarearchitectuur, technologieconsulting, projectmanagement en agile softwareontwikkeling. Met een diepgaand begrip van digitalisering in het Industrial IoT-domein helpt Trivium om schaalbare softwaretoepassingen te bouwen die innovatief, veilig, robuust en gebruikersgericht zijn. Trivium heeft vestigingen in Duitsland en India. Zie https://www.trivium-esolutions.com

Over Sycade BV

Sycade groeide in 10 jaar tijd naar meer dan 25 werknemers in Nederland en meerdere teams in Azië. Sycade adviseert, ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt high-end maatwerk software en cloud architectuur voor industriële automatisering en de maakindustrie. Sycade is gevestigd in Zwolle. Zie https://www.sycade.nl

Over Burnt Oak Partners

Burnt Oak Partners voorziet in onafhankelijke professional services op het gebied van business improvement, transformatie en outsourcing. Burnt Oak Partners levert ondersteuning bij het opstellen, structureren, implementeren en uitvoeren van verbeteringsprogramma’s die klanten helpen hun activiteiten te transformeren. Belangrijk in de concurrentiestrijd zijn hierbij de selectie en juiste combinatie van leveranciers en technologie.

Om wendbaar te blijven en nieuwe verdienmodellen te creëren, voeren veel ondernemingen grootschalige digitale transformatieprocessen uit. Om deze ‘nieuwe IT’ mogelijk te maken moeten tevens hun Sourcing-praktijken aangepast worden. Ook verschijnen er voortdurend nieuwe spelers op de markt, wat nieuwe combinaties mogelijk maakt. Burnt Oak Partners helpt bij deze transformatie van het Sourcing-proces. Onder meer door in Sourcing-trajecten de relatie van de business met IT te versterken, de juiste leverancierscombinaties te kiezen en door inkooptrajecten drastisch te verkorten. Van soms enkele jaren naar enkele maanden. Burnt Oak Partners vereenvoudigt contracten en zorgt voor meetbare resultaten in het traject na gunning.

Burnt Oak Partners heeft kantoren in Londen (voor UK, Schotland en Ierland), Amsterdam (voor Benelux) en Stockholm (voor Scandinavië). De organisatie telt 14 partners en een groot aantal associates. Burnt Oak Partners is o.a. actief in de marktsectoren manufacturing, aerospace, transport & logistics, retail & wholesale, services, pharma & health, government en finance.



Burnt Oak Partners Benelux

René Baas, Partner

+31 6 513 362 77

rene.baas@burntoak-partners.com