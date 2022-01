Partnership GNX en Elite Networks voor flexibele en veilige SD-WAN/SASE-netwerken

Partner Press Flash

Het flexibele en veilige SD-WAN/SASE-netwerk van morgen, geleverd door GNX en Elite Networks

GNX en Elite Networks bundelen hun krachten om wereldwijd te voorzien in enterprise-grade beveiligde netwerken. GNX is de Next Generation Global Connectivity-provider die gespecialiseerd is in wereldwijde internetconnectiviteit, evenals in oplossingen voor first/last-mile-access. Elite Networks is gespecialiseerd in ontwerp, transitie en beheer van software defined netwerkinfrastructuren.

“Goed gemanagede SD-WAN- en SASE-netwerken zijn van vitaal belang voor elk internationaal bedrijf. Ondernemingen hebben behoefte aan een gemakkelijk te beheren, robuuste en veilige underlay-infrastructuur die de business requirements ondersteunt van hun bedrijfskritische en always-on datacommunicatie. GNX ondersteunt Elite en haar klanten met managed underlay-services – en biedt overal ter wereld de best mogelijke managed internetconnectiviteit”, zegt Ivan Minev, Director of Sales bij GNX. Elite zorgt op het door GNX geleverde underlay-netwerk voor het-ontwerp, de implementatie en het beheer van SD-WAN- en SASE om de beste continuïteit voor de klanten te garanderen.

“We streven ernaar het preferente bedrijf te zijn van onze technische partners zoals GNX wanneer ze op zoek zijn naar managed services providers. Wij lopen altijd voorop met innovatie op het gebied van veilig netwerkinfrastructuurmanagement en we zijn gewend om complexe infrastructuren te beheren. We begrijpen dat wereldwijde netwerken 24×7 veilig moeten werken”, zegt Roel Butterhoff, Founder & Business Development Director bij Elite Networks.

Elite Networks zal netwerkbeheerdiensten leveren die GNX ondersteunen en haar klanten helpen de volgende stap te zetten naar echt veilige IP-netwerken door het implementeren van wereldwijde SD-WAN- of SASE-netwerken.

About GNX

GNX is a carrier neutral, next-generation global connectivity service company that is cutting out the carriers, vendors and pushy salespeople who are more interested in selling their solutions than managing yours.

Supporting businesses that need a more agile, flexible and global approach to connectivity, GNX provides a unique, carrier-neutral approach that enables clients to source solutions that best fit their requirements. With clear and transparent pricing for underlay connectivity services like ethernet, dark-fiber, DIA internet access or 4G / 5G, GNX customers can build better global WANs.

Learn more at https://gnx.net

About Elite Networks

Elite Networks is a managed service provider in secure SD-WAN, SASE, firewall and (W-)LAN, providing high-class and highly rated services with a strong customer focus. Elite supports customers globally with flexible, scalable and secure solutions that provide maximum visibility of infrastructure and applications.

By offering a unique choice between fully managed or co-managed services, Elite is able to suit the needs and requirements of all type of customers, while maintaining the highest level of service.

Learn more at https://www.elitenetworks.eu/sd-wan

