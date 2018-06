Cyber security bedrijf Northwave versterkt directie met Talitha Papelard

Informatiebeveiliger Northwave heeft per 1 juni Talitha Papelard aangesteld als lid van het management. Ze gaat de teams aansturen die ISO27001 en GDPR implementaties doen en Security & Privacy Officer As A Service diensten leveren. Papelard was eerder manager cyber defense services bij KPN. Tevens was ze als onderzoeker verbonden aan de Antwerpen Management School.

“Met deze stap kiest een zeer deskundige, gedreven en gerespecteerde vakvrouw voor Northwave. Talitha zal zich richten op het aansturen en uitbreiden van onze interdisciplinaire diensten. Daarin besteden klanten alle complexiteit van hun security management in belangrijke mate aan ons uit, terwijl ze zelf de regie houden.” Dat zegt Steven Dondorp, CEO Northwave. “Bij Northwave ben ik in staat om mijn academische werk door te vertalen naar relevante security diensten. Dit bedrijf heeft nu al een unieke propositie waarin alle succesfactoren voor effectieve informatiebeveiliging zijn samengebracht. Ik kijk er naar uit om een grote bijdrage te gaan leveren aan het verder uitbouwen daarvan,“ aldus Talitha Papelard.

Over Northwave

Opgericht in 2006 is Northwave een specialist op het gebied van integrale informatiebeveiliging. Het bedrijf biedt daartoe een compleet pakket aan diensten op het gebied van Business Security, Cyber Security, Privacy en Compliance. Als enige leverancier in Nederland maakt Northwave het mogelijk om informatiebeveiliging integraal uit te besteden. Bij Northwave werken nu ruim vijfentachtig gedreven experts met een missie: “Maak hoogwaardige informatiebeveiliging beschikbaar voor iedereen die afhankelijk is van ICT”. Northwave is mede-initiatiefnemer van branche-organisatie Cyberveilig Nederland. Northwave is opgenomen in de FT1000 2018 ranglijst van de snelstgroeiende bedrijven in Europa. www.northwave.nl