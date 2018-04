Valid drie jaar langer Managed Services Provider van Sitech

Blended support: multi-disciplinair, onsite en remote. Als elke minuut telt

Een van de belangrijke economische hubs in ons land is het Chemelot-terrein nabij Geleen. Valid verzorgt daar voor Sitech Services al sinds 2014 de IT-dienstverlening. De samenwerking met Sitech is onlangs geïntensiveerd en verlengd. Waarbij Valid op een innovatieve manier invulling heeft gegeven aan de veranderde wensen en eisen van Sitech.

Sitech Services helpt bedrijven in de procesindustrie, de chemische industrie en de energiesector om te groeien en zich te ontwikkelen. Door hen te ondersteunen met unieke diensten en de nieuwste technologieën, kunnen ze het maximale uit hun fabriek halen. Of het nu gaat om optimale (brand)veiligheid, een compleet georganiseerde stop, ultieme procesoptimalisatie of een efficiëntere infrastructuur: Sitech zet expertise en innovatie in als tools om voorop te lopen.

“Het is voor ons een grote eer een steentje te mogen bijdragen aan het reilen en zeilen op het Chemelot-terrein en aan het verder innoveren van de bedrijfsprocessen aldaar.” Dat zegt Patrick Nijssen, Sales Manager Outsourcing bij Valid.

Het bestaande Managed Services contract liep in de zomer van 2017 af. Vooral met betrekking tot de Service Desk en Onsite support had Sitech veranderde wensen en eisen. Men wilde een dedicated onsite Service Desk die ook de voordelen van een grotere shared centrale Service Desk biedt. Sitech heeft een Request for Proposal uitgeschreven om te kijken welke partijen daarvoor in de markt waren. “Dat is altijd een heikele zaak, je wilt een goede klant niet verliezen,” aldus Nijssen. “Het heeft ons op scherp gezet om met een innovatieve oplossing te komen. We hebben klantkennis en schaalbaarheid op optimaal gecombineerd door de inzet van onze Contact Center oplossing. Die zorgt ervoor dat alle engineers die voor Sitech op het Chemelot-terrein werkzaam zijn, deel kunnen uitmaken van de Service Desk. Ideaal wanneer het erg druk is bij de onsite Service Desk. De engineers kennen Sitech immers en kunnen de gebruikers snel weer op weg helpen. Omdat het voor onze Contact Center niet uitmaakt waar de engineer zich bevindt, kan er in extremis, als overflow, ook gebruik gemaakt worden van de centrale Service Desk in Eindhoven. De Sitech eindgebruiker krijgt dus altijd een Service Desk agent aan te lijn, hoe druk het ook is.

“Inmiddels zijn we een paar maanden onderweg met de nieuwe aanpak, en we zien dat deze goed werkt. De kwaliteit van de dienstverlening is verder gestegen, Sitech medewerkers worden sneller geholpen we hebben geen discussies over SLA’s,” zegt Nijssen.

“Valid is ons op een slimme manier tegemoet gekomen door hun Service Desk-aanpak te innoveren”, Irma Renders B.U. Manager ICT bij Sitech Services

Sitech Services

Valid

