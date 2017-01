Woningcorporatie Woonpunt besteedt ICT uit aan Valid

Woningcorporatie Woonpunt heeft haar ICT uitbesteed aan Valid, de specialist in het bouwen en beheren van hybride Cloud omgevingen. De transitie is begin oktober gestart en wordt naar verwachting begin 2017 afgerond.

Woonpunt is de grootste sociale huisvester in Zuid-Limburg en biedt al een eeuw betaalbaar en prettig wonen, momenteel middels ruim 18.000 woningen. Begin 2016 heeft de corporatie besloten de ICT-infrastructuur te vernieuwen en uit te besteden aan Valid. Het gaat zowel om kantoorautomatisering (circa 200 werkplekken) als om de primaire bedrijfsapplicaties. De ICT-systemen zijn ondergebracht in de Valid Private Cloud en de Public cloud van Microsoft. Valid ontzorgt Woonpunt met Managed Services op het gebied van ICT-beheer en draagt samen met Woonpunt de verantwoordelijkheid voor innovatie om de business optimaal te ondersteunen.

De samenwerking tussen Valid en Woonpunt kreeg begin 2012 haar beslag toen Woonpunt zich tot Valid wendde voor advies over, en ondersteuning bij het genereren van Business Intelligence rapportages uit belangrijke bedrijfsapplicaties. Toen Woonpunt in 2015 besloot om de outsourcingsvraag in de markt uit te zetten, was Valid één van de partijen die mocht aanbieden.

Rob Mertz, Manager bid office & presales bij Valid: “Het is een intensief en zorgvuldig traject geweest. Woonpunt wist goed te duiden wat de functionele eisen en wensen waren. Valid heeft deze functionaliteiten vervolgens vertaald naar Managed Service diensten op basis van een Hybride cloud-model. Daarnaast hadden beide partijen in deze periode de gelegenheid om elkaars cultuur beter te leren kennen. Woonpunt en Valid hebben het volledige vertrouwen in een succesvol partnership de komende jaren.”

“Valid heeft als meerwaarde dat zij kennis op het gebied van ICT-outsourcing combineert met een duidelijke visie op de ontwikkelingen in onze business. Hierdoor zijn we als woningcorporatie in staat daadwerkelijk te vernieuwen met behulp van technologie.” Dat zegt Ton Hendriks, teamleider Informatievoorziening bij Woonpunt.