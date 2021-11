WijVerhurenPrinters.nl breidt succesformule uit naar België, Duitsland en Frankrijk

WijVerhurenPrinters.nl heeft dankzij thuiswerken de coronapandemie goed doorstaan. De succesformule wordt nu uitgerold naar België, Duitsland en daarna Frankrijk.

WijVerhurenPrinters.nl is drie jaar geleden gelanceerd. Duck den Hoed, directeur/oprichter: “Het loopt zo goed, dat wij de stap naar de omringende landen durven te maken.” WijverhurenPrinters.be is in maart van dit jaar live gegaan, met onmiddellijk business tot resultaat. Voor de Duitse markt heeft Den Hoed een lokale franchisenemer gevonden en er zijn afrondende besprekingen met een potentiële franchisenemer in Frankrijk.

“Het loopt zo goed, dat wij de stap naar de omringende landen durven te maken.”

Over WijVerhurenPrinters.nl

WijVerhurenPrinters.nl is de onafhankelijke online aanbieder van Managed Print Services voor het MKB en de professionele printsector. Het bedrijf combineert innovaties op het gebied van e-commerce, logistiek en klantenservice en past deze als eerste toe in de Nederlandse markt. Alle printers en multifunctionals – van A4 systemen tot grote productieprinters – van de aangesloten partners zijn op www.wijverhurenprinters.nl te selecteren en te configureren. De fabrikant van de door de klant gekozen systemen verzorgt de service delivery: financiering, levering, installatie, onderhoud en levering van cartridges en toner. De klant betaalt uitsluitend voor de gemaakte afdrukken. WijVerhurenPrinters.nl is business partner van Canon, Epson, HP en Xerox. De aanpak van WijVerhurenPrinters.nl onderscheidt zich in gebruiksgemak en transparantie voor de klant.

De formules worden in franchise geëxporteerd naar België, Duitsland en binnenkort Frankrijk.

Kies uw printer of multifunctional op www.wijverhurenprinters.nl, of www.wijverhurenprinters.be