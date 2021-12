WijVerhurenPrinters.nl breidt dienstverlening uit met de levering van toner

WijVerhurenPrinters.nl, de gelijknamige webshop voor Managed Print Services, voorziet met de site WijVerkopenInkt.nl in de mogelijkheid om tonercartridges te laten bezorgen.

WijVerhurenPrinters.nl is drie jaar geleden gelanceerd en is erin geslaagd vier grote merken aan zich te binden: Canon, Epson, HP en Xerox. De afgelopen drie jaar hebben laten zien dat het bestelgemak en de vergelijkingsmogelijkheden van het door Den Hoed gebouwde platform ook ondernemers aanspreekt die op zoek zijn naar kwaliteitstoner voor een lage prijs. Met een afzonderlijke webshop die in de backend volledig is geïntegreerd met WijVerhurenPrinters.nl, wordt in deze behoefte voorzien.

Duck den Hoed

Toevoeging van tonercartridges aan het assortiment is voor de hand liggend, maar die markt is al overvol. Wat kan WijVerkopenInkt.nl daaraan toevoegen? Duck den Hoed, oprichter en CEO van WijVerhurenPrinters.nl: “Wij verkopen toner van Xerox. Het is misschien niet zo bekend, maar Xerox produceert met EveryDay toner hoge-kwaliteitscartridges voor tal van andere merken. Dus iedereen kan bij ons terecht, ook als je printer van een ander merk is. Dankzij onze gestroomlijnde bedrijfsprocessen kunnen wij uit de voeten met zeer lage marges. De toner bij ons is daardoor tientallen procenten goedkoper geprijsd.”

Over WijVerhurenPrinters.nl

WijVerhurenPrinters.nl is de onafhankelijke online aanbieder van Managed Print Services voor het MKB en de professionele printsector. Het bedrijf combineert innovaties op het gebied van e-commerce, logistiek en klantenservice en past deze als eerste toe in de Nederlandse markt. Alle printers en multifunctionals – van A4 systemen tot grote productieprinters – van de aangesloten partners zijn op www.wijverhurenprinters.nl te selecteren en te configureren. De fabrikant van de door de klant gekozen systemen verzorgt de service delivery: financiering, levering, installatie, onderhoud en levering van cartridges en toner. De klant betaalt uitsluitend voor de gemaakte afdrukken. WijVerhurenPrinters.nl is business partner van Canon, Epson, HP en Xerox. De aanpak van WijVerhurenPrinters.nl onderscheidt zich in gebruiksgemak en transparantie voor de klant.

Sinds 2021 verkoopt het bedrijf ook de printers uit het assortiment (via WijVerkopenPrinters.nl) en tonercartridges (op WijVerkopenInkt.nl). De formules worden geëxporteerd naar België, Duitsland en binnenkort Frankrijk.

