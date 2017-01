VOGSY is nu Google Technical Partner

Eerste mobiele Google business App voor Professional Services

Google heeft VOGSY opgenomen in het Google Technical Partner Program. VOGSY is de mobiele business cloud oplossing voor Professional Service projectorganisaties. VOGSY is ook de naam van het bedrijf dat de oplossing heeft ontwikkeld en op de markt brengt.

Het Google Technology Partner Program is opgezet voor Google Cloud en G-Suite Partners met eigen oplossingen die de reikwijdte of functionaliteit van Google Cloud of G Suite producten completeren, verbeteren of uitbreiden door deze te gebruiken als basis van, of element in hun eigen aanbod. VOGSY is gebouwd op, en integreert met Google Cloud en G Suite. VOGSY breidt G Suite uit met een complete business App voor Professional Services en transformeert elke service provider in een echte digital business. Met VOGSY benutten Professional Services bedrijven de rijkdom van het Google Ecosysteem.

Erik de Muinck Keijzer, Country Manager Google Cloud, Benelux: “We zijn onder de indruk van de visie en daadkracht van het VOGSY team. Het is verbazingwekkend wat zij in een jaar tijd hebben weten te realiseren. De creatie van VOGSY is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die het Google platform biedt voor snelle applicatie-ontwikkeling.”

“De opname in het Google Technical Partner Program betekent een belangrijke mijlpaal voor VOGSY en voor de markt. Het bekrachtigt onze betrokkenheid bij Google en haar technologieën. We zijn de daadwerkelijke ontwikkeling van VOGSY nog maar een jaar geleden begonnen. De opname in het Technology Partner Program op zo’n korte termijn onderstreept de technische kwaliteit van VOGSY,” zegt Jeroen Hovinga, Sales & Marketing Director van VOGSY. Professional Services bedrijven zijn er voortaan van verzekerd dat zij de beste ondersteuning krijgen bij de implementatie van VOGSY. VOGSY wordt gedistribueerd via implementatiepartners. Het bedrijf is bezig een partnernetwerk op te bouwen, eerst in Europa en in de loop van 2017/2018 in de VS en Azië. In de Benelux is GeeFirm de launching partner. Later dit kwartaal komt VOGSY beschikbaar in de G Suite Marketplace. VOGSY kost € 17 per licentie (gebruiker) per maand, exclusief een eenmalige set-up en BTW.

VOGSY

VOGSY BV zorgt voor productontwikkeling, support en marketing van VOGSY, de mobiele business cloud oplossing voor project-georiënteerde Professional Service providers die is gebouwd op Google G Suite. Het hoofdkantoor van VOGSY staat in Amsterdam. Meer informatie op www.vogsy.com