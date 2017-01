VOGSY, de eerste mobiele Google business App voor professionals wereldwijd gelanceerd

Toepassing per direct beschikbaar voor Professional Services organisaties

Amsterdam, 29 November 2016 – Een van de meest opwindende hotspots van Amsterdam – The Loft bovenin de A’DAM Tower – is het decor voor de wereldwijde lancering van VOGSY. VOGSY is de mobiele cloudoplossing bovenop Google G Suite voor project-georienteerde Professional Services organisaties. VOGSY is ook de naam van het bedrijf dat de software heeft ontwikkeld en dat de toepassing op de markt brengt.

Leo Koster, mede-oprichter en CEO van VOGSY: “Wij willen ertoe bijdragen dat professionals succesvol zijn en zich daardoor happy in hun werk voelen. Marktomstandigheden veranderen, mensen werken op totaal nieuwe manieren. Oude oplossingen hebben geen antwoord op de behoeften en eisen van de nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is mobiel, social en kennisgedreven. De software hiervoor kan niet anders dan radicaal nieuw zijn, en gebaseerd op Google omdat Google wereldwijd de motor is van innovatie.”

VOGSY is ontworpen om het dagelijks werk van professionals, managers, account managers en back-office medewerkers gemakkelijk en plezierig te maken door communicatie te bieden zoals we die kennen van Social Media. Koster: “We zien het als onze missie om Professional Services de beste tools en oplossingen te geven voor het creëren van naadloze en verregaand geautomatiseerde Quote-to-Cash processen zodat ze wendbaar, flexibel, schaalbaar en datagedreven worden en blijven. Dankzij onze oplossing komen slimme, zelforganiserende bedrijven tot leven.” VOGSY is ontwikkeld om de business op te voeren van project-georiënteerde Professional Services organisaties: Marketing services, Consulting services, IT services, Financial services, High Tech Engineering en dergelijke.

Erik de Muinck Keijzer, Country Manager Google Cloud, Benelux: “We zijn erg ingenomen met de lancering van VOGSY. Door VOGSY is G Suite nu uitgebreid met een complete business App voor Professional Services. De internationale Professional Services sector is belangrijk voor Google omdat zij een sterke hang naar innovatie heeft. Met VOGSY kunnen Professional Services aanbieders de rijkdom van het Google Ecosysteem benutten. VOGSY verandert elke service provider in een echte digital business.”

VOGSY wordt gedistribueerd via implementatiepartners. Het bedrijf is bezig om een partner-netwerk op te bouwen, eerst in Europa en in 2017/2018 in de VS en Azië. In de Benelux is GeeFirm de launching partner. In Q1 2017 komt VOGSY beschikbaar in de G Suite Marketplace. VOGSY kost € 17 per licentie (gebruiker) per maand, exclusief eenmalige setup en BTW.

VOGSY

VOGSY BV zorgt voor productontwikkeling, support en marketing van VOGSY, de mobiele business cloud oplossing voor project-georienteerde Professional Service providers die is gebouwd op Google G Suite. Het hoofdkantoor van VOGSY staat in Amsterdam. Meer informatie op www.vogsy.com

Volg ons op @vogsy_erp

Barbara Strozzilaan 101

NL-1083 HN Amsterdam

The Netherlands

info@vogsy.com