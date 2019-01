Valid opent kantoor op Schiphol

Cloud solutions en outsourcing provider Valid is ingetrokken bij Spaces op Schiphol, in hetzelfde pand als Microsoft. De verhuizing is begin januari afgerond.

“De financiële sector is een van onze strategische focus-sectoren. Daarom is het goed om in het Amsterdamse gevestigd te zijn, dichtbij een aantal belangrijke hoofdkantoren.” Dat zegt Dis Valcq, Directeur Valid. “Bovendien zijn wij een belangrijke partner van Microsoft. ‘Microsoft, tenzij…’ is ons devies. Het feit dat we nu onder hetzelfde dak opereren, maakt de samenwerking nog gemakkelijker.”

Het adres van de nieuwe vestiging is

Valid

Evert van de Beekstraat 378

1118 CZ Amsterdam/Schiphol

De Valid-locatie op de Van Deventerlaan 101 in Utrecht wordt opgeheven. Valid heeft verder vestigingen in Eindhoven, tevens hoofdkantoor, en Maastricht. De geografische spreiding over drie locaties zorgt ervoor dat Valid, haar klanten en medewerkers altijd dichtbij elkaar zijn.



Valid is een cloud solutions en outsourcing provider die mid-market ondernemingen helpt bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Valid’s motto is Stay Ahead: Valid laat de klanten vooroplopen. Met 300 professionals verspreid over het hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in Amsterdam en Maastricht, en dankzij de dienstverlening op het gebied van hybride cloud, moderne werkplek, data-gedreven business en innovatieve applicaties.

