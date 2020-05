Valid Managed Services in de Top 100 van ChannelE2E Vertical Markets Managed Service Providers 2020

Vijfde editie onthult leidende MSPs in gezondheidszorg, juridische diensten, overheid, financiële dienstverlening, industrie en meer

Valid Managed Services BV is opgenomen in de ChannelE2E Top 100 vertical markets MSPs 2020, het jaarlijkse onderzoek van After Nines Inc. De lijst en het onderzoek (hashtag: #Top100MSP) identificeren en erkennen de top 100 van de managed services providers (MSP’s) in specifieke markten, waaronder gezondheidszorg, de juridische sector, de overheid, de financiële sector en de industrie.

De Top 100-ranglijst van Vertical Market MSPs is gebaseerd op het lezersonderzoek van ChannelE2E dat vanaf eind 2019 tot en met januari 2020 werd gehouden en op ChannelE2E’s dekking in de verticale markten. De MSPs die op de lijst voorkomen maken gebruik van diepgaande branche-expertise voor het genereren van jaarlijks terugkerende inkomsten (Annual Recurring Revenue, AAR) in specifieke marktsegmenten.

Valid Managed Services werd gerangschikt als nummer 1 in de top van de MSPs in de industriesector. ‘Ik ben erg blij met onze ranking, omdat deze onderstreept dat Valid Managed Services een sterk track record heeft in de industriële sector’, zegt Eric Hogenboom, Managed Director Valid Managed Services. ‘We willen door productiebedrijven in Europa graag gezien worden als de service integrator bij uitstek’.

‘After Nines feliciteert Valid Managed Services met deze eer,’ aldus Amy Katz, CEO van After Nines Inc. ‘Vertical Market MSPs zijn uniek gepositioneerd om hun klanten te helpen met automatisering, cybersecurity, e-commerce en business recovery diensten in deze uitdagende tijd voor de wereldeconomie.’

Het onderzoek van dit jaar heeft een aantal belangrijke trends in de MSP-sector aan het licht gebracht, waaronder:

De MSPs uit de Top 100 genereerden in 2019 in hun verticale markten gezamenlijk $1.12 miljard aan ARR, een stijging ten opzichte van $699.1 miljoen in 2018. De stijging kwam voort uit organische groei in combinatie met meer fusies en overnames (M&A).

De meest succesvolle verticale markt voor MSPs is die van de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg, terwijl MSPs in de juridische sector en de industrie ook een bijzonder sterke groei lieten zien.

De Top 100 Vertical Market MSPs beheerden in 2019 meer dan 2,8 miljoen gebruikers.

De top-technologiepartners van de verticale MSPs zijn Microsoft (56%), Dell Technologies (22%), Cisco Systems (21%), Datto (19%), ConnectWise (11%) en Ingram Micro (11%).

De ChannelE2E Top 100 Vertical Market MSPs lijst en onderzoek kwamen tot stand onder leiding van Content Czar Joe Panettieri (@JoePanettieri). De online lijst en het bijbehorende rapport tref je hier: http://www.channelE2E.com/top100

Over Valid Managed Services

Naast een Managed Service Provider is Valid een Service Integrator. Op basis van onze positie in Nederland hebben we een gedegen ervaring opgebouwd in het ondersteunen van de EMEA-vestigingen van onze klanten. Voor klanten als Neways en Fujifilm Europe treden we op als service integrator voor hun hoofdkantoor en ondersteunen we hun locaties in België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, Polen, Dubai, Zuid-Afrika en China. Wij voelen ons volledig verantwoordelijk voor de IT-diensten die wij, maar ook andere IT-partners, leveren aan onze klanten.

Valid’s motto is Stay Ahead: wij helpen organisaties om hun business te optimaliseren en te innoveren. Hun IT-omgeving is in goede handen wanneer deze is uitbesteed aan Valid Managed Services. Het team van de klant wordt sterker met de flexibele ondersteuning door de IT Consultants van Valid IT Consultancy. En de klant wordt datagestuurd dankzij de oplossingen van Valid Digital Business.

Over Valid

Valid is een van de grotere ICT dienstverleners van Nederland. Valid helpt organisaties bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Valid’s motto is Stay Ahead: we laten onze klanten vooroplopen. Dit doen wij met onze 300 professionals verspreid over ons hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in Amsterdam en Maastricht, en dankzij onze dienstverlening op het gebied van IT Consultancy, Managed Services en Digital Business.

Kijk voor meer informatie over Valid en de oplossingen op het gebied van data op www.valid.nl of volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter (@valid), Youtube of Instagram.