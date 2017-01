Valid ISO14001 Gecertificeerd

Op de valreep van 2016 heeft IT-dienstverlener Valid de ISO14001 certificering behaald. ISO14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) heeft Valid geaudit en de certificering toegekend.

“Het certificaat onderstreept dat Valid milieubewust bezig is. We bleken al veel processen op orde te hebben. Alleen het milieumanagementsysteem vroeg wat effort.” Dat zegt Hans Henderix, Manager IT & Facility bij Valid. Hij heeft ervoor gezorgd dat Valid de audit met goed gevolg heeft doorlopen. Valid werkt al geruime tijd ‘papierarm’. Het bedrijf stimuleert van meet af aan het gebruik van elektrische en hybride lease-auto’s. Waar mogelijk geeft het bedrijf de voorkeur aan teleconferencing in plaats van fysieke meetings die vaak verplaatsingen vergen. Ook waren in de drie vestigingen van Valid al de nodige milieuvriendelijke maatregelen doorgevoerd. “Wat dat betreft heeft de audit geen grote verrassingen opgeleverd. We hebben wel alle certificeringen en maatregelen van toeleveranciers en dienstverleners in ons milieumanagementsysteem moeten opnemen om een integraal beeld te hebben. Dat is gelukt.” Naast het maatschappelijke belang ziet Valid verantwoord omgaan met het milieu ook als een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. “Door zuinig om te gaan met resources bespaar je op de kosten. Bovendien wordt ISO14001 certificering in outsourcingstrajecten nogal eens als eis gesteld, dus is er ook een commercieel belang. Milieuverantwoord ondernemen draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering,” zegt Henderix.