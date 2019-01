Valid installeert Raad van Advies

Valid heeft per 1 december 2018 haar Raad van Advies (RvA) geïnstalleerd. De Valid RvA bestaat uit de heren Loek Radix (voorzitter), Edward Huizenga en Pieter-Paul van Beek. Met deze RvA versterkt Valid zich met een breed en complementair team, dat veel ervaring heeft in de belangrijkste sectoren waarin Valid actief is.



Loek Radix vervulde meerdere directiefuncties bij DSM, waarvan de laatste 12 jaar als Senior Vice President Corporate Control & Accounting. Momenteel is hij actief als interim manager (recentelijk o.a. bij Dagblad de Limburger en LIOF), toezichthouder en coach.

Edward Huizenga is partner bij Benthurst & Co en bijzonder hoogleraar Strategy, Innovation & Change bij UMIO, School of Business & Economics, Maastricht University. Hij heeft 15 jaar bedrijfservaring en adviseert directies over strategierealisatie en behaviour change. Hij schreef vijf managementboeken over toonaangevende organisaties en hun strategische transformatie.



Pieter-Paul van Beek is een ondernemer en CEO die verschillende ondernemingen succesvol heeft opgezet en uitgebouwd. Zijn laatste onderneming is CCS – Roundcube de leidende softwareleverancier voor de verzekeringsbranche. Momenteel is hij actief als investeerder en strategisch adviseur van profit en non-profit organisaties.



Valid is ervan overtuigd dat de scherpe blik en het meedenken van de RvA het ondernemerschap en bestuur van Valid verder zullen versterken.



