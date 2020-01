Valid houdt Nationale Benchmark Data Innovatie in Industrie 2020

IT services provider Valid doet grootschalig onderzoek naar innovatie in de industrie. De uitkomsten worden in de loop van het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd. Industriële bedrijven worden uitgenodigd deel te nemen aan het online onderzoek. Respondenten krijgen inzicht in hoe hun organisatie scoort ten opzichte van hun peers en waar mogelijkheden liggen voor verdere integratie van hun waardeketen.

“Bij Valid zijn wij ervan overtuigd dat de industrie sterk gebaat is bij innovatie met data. Niet alleen om de eigen prestaties te verbeteren, maar ook voor verdere vernieuwing en integratie van hun waardeketen. Wij zien dan ook veel initiatieven op het gebied van Industry 4.0. Maar hoe staat de sector er precies voor? Met het onderzoek willen we IT management via een benchmark laten zien wat hun positie op het gebied van data innovatie is.” Dat zegt Frank Maes, Directeur Valid Digital Business.

Executives die verantwoordelijk zijn voor digitale innovaties (CIO, IT Director, CFO, etc.) bij bedrijven die actief zijn in de industriële waardeketen (van grondstoffen, productie t/m groothandel) zijn uitgenodigd de online vragenlijst in te vullen. Dat kan op www.valid.nl/benchmark. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een gedetailleerd rapport op maat waarin zij kunnen vaststellen waar zij staan ten opzichte van de sector.