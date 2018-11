Valid helpt Mosa beter wereldwijd zaken te doen met Office 365

Traditioneel productiebedrijf innoveert met de cloud

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa innoveert de ICT-voorzieningen in hoog tempo. Valid heeft Mosa geholpen de legacy kantoorautomatisering te vernieuwen op basis van Office 365. Dat was nodig om de wereldwijde groeiambities van Mosa te kunnen ondersteunen. De ICT-strategie van Mosa moest het realiseren van meer sales, meer verkooppunten en beter mobiel werken ondersteunen. Mosa zocht een platform dat de gehele organisatie beter in staat stelt samen te werken, informatie te delen en elkaar gemakkelijker te vinden. Niet alleen de infrastructuur was aan vernieuwing toe maar ook de manier waarop e-mail was ingericht.

De cloud-toepassing Office 365 van Microsoft heeft alles in zich om aan de diverse behoeften en vraagstellingen te voorzien, mits de implementatie goed gebeurt. Valid is ingeschakeld voor de technische implementatie.“Valid heeft bewezen expertise in Office 365 implementaties,” zegt Patrick Wenmeckers, IT Manager bij Mosa. Valid heeft vooraf de belangrijkste stakeholders van Mosa meegenomen naar het Microsoft-kantoor voor een Customer Immersion Experience sessie en een diepgaande kennismaking met de kenmerken en mogelijkheden van de nieuwe omgeving. Overigens heeft Valid nu gecertificeerde Microsoft Customer Experience Managers in dienst die dit in eigen huis kunnen realiseren.

Valid is van grote waarde geweest voor het succes van de technische implementatie. Valid heeft eigen tools en scripts ingezet die de implementatie hebben versneld. Ook hebben specialisten van Valid geholpen bij het geven van voorlichting en training van gebruikers. In hechte samenwerking is een goed resultaat neergezet waarmee Mosa klaar is voor de toekomst.

Cijfers

640 medewerkers

Actief in 30 landen

4 miljoenen bestanden overgezet

350 persoonlijke en 600 functionele mailboxen geconsolideerd

Meer dan 5 domeinen geconsolideerd tot www.mosa.com

Winst

De overstap op Office 365 was niet ingegeven door de wens kosten te besparen. De winst zit vooral in de sterk verbeterde handelingssnelheid, eenvoudiger ICT en effectiviteit. De behoefte aan IT support is sterk teruggelopen. Offertes gaan sneller de deur uit of worden ter plekke bij de klant opgesteld. Communicatie met de backoffice gaat per Skype wat de samenwerking vergemakkelijkt. “Wij zien de business versnellen en toenemen. Precies wat we wilden bereiken,” zegt Wenmeckers.

Resultaten

Vereenvoudiging IT

Aanzienlijk minder supportvragen

Vergrote innovatiekracht bij gelijkblijvende OPEX

Versnelling sales proces

Meer offertes per medewerker

Probleemloos plaats- en tijdonafhankelijk werken

Versterking bedrijfscultuur

Wat heeft Mosa geleerd en wat kan beter? Lees hier de uitgebreide case story.

Koninklijke Mosa. Wand- en vloertegels In meer dan dertig landen

Mosa staat voor het allerbeste uit Nederlands design. Vandaag de dag ontwerpt, ontwikkelt en produceert Mosa zijn tegels nog altijd in Maastricht, de stad waar het bedrijf in 1883 werd opgericht. Mosa-tegels worden lokaal geproduceerd, maar wereldwijd toegepast. Mosa vertegenwoordigt Nederlands design in meer dan dertig landen verspreid over vier continenten.

Over Valid

Valid is een cloud solutions en outsourcing provider die mid-market ondernemingen helpt bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Ons motto is Stay Ahead; we laten onze klanten voorop lopen. Kijk voor meer informatie over Valid en onze oplossingen op het gebied van data op www.valid.nl of volg Valid op LinkedIn, Facebook en Twitter (@valid).