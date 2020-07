Valid en KPN IoT sluiten partnerovereenkomst

Eindhoven, 2 juli 2020 – Valid en KPN IoT zijn een partnerovereenkomst aangegaan om gezamenlijk Internet-of-Things oplossingen aan te bieden. De overeenkomst houdt in dat enerzijds de klanten van Valid toegang krijgen tot een door KPN ontwikkeld IoT-platform en anderzijds KPN Valid opneemt in haar partner-ecosysteem zodat KPN-klanten toegang krijgen tot de expertise van Valid. Door de krachten te bundelen zijn beide partijen beter in staat de Nederlandse markt te bedienen met end-to-end IoT-oplossingen.

“De kennis en expertise van KPN op het gebied van hardware en connectiviteit is complementair aan onze dienstverlening, die van data- en applicatie-oplossingen.” Aldus Frank Maes, Directeur Digital Business bij Valid (tweede links op de foto). “De meerwaarde van het connecteren van things zit hem juist in het converteren van de verkregen data naar inzichten waarmee de organisatie tijdig en juiste beslissingen kan nemen. Dat is precies waar Valid waarde toevoegt aan het IoT-platform van KPN. Als een organisatie bijvoorbeeld preventief onderhoud nastreeft om de kosten te beperken is enkel het connecteren van things onvoldoende, de inzichten die met de data verkregen worden in relatie tot onderhoudsmodellen is wat een organisatie nodig heeft om een IoT-oplossing te gelde te maken.“

Maes: “Wij zien enorme potentie in de markt rondom IoT. Maar IoT is meer dan een sensor plaatsen en aan de slag gaan met de data die een ‘thing’ genereert. Hardware selecteren of ontwikkelen, connectiviteit-oplossingen realiseren of zorgen dat security gewaarborgd is, is echt een vak apart. Onze passie is het halen van waarde uit data, dus dat is ook waar we ons op willen concentreren. Dit partnership geeft ons toegang tot de ervaring en kennis van KPN. We vullen elkaar perfect aan dus dit partnership biedt op meerdere vlakken een mooi perspectief voor de toekomst.”

Over KPN IoT

Bij KPN gelooft men sterk in Internet of Things. Als telecom provider levert KPN van oudsher connectiviteit. Voor IoT-doeleinden levert het bedrijf M2M, LoRa en Lte cat M, maar ook end-to-end oplossingen inclusief hardware en dashboards. KPN IoT biedt een flexibel totaalpakket waarmee de gebruiker alle IoT-oplossingen snel, eenvoudig en zorgeloos inricht en beheert. Lees hier meer over KPN IoT.

Over Valid

Valid is een van de grotere ICT dienstverleners van Nederland. Valid helpt organisaties bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Valid’s motto is Stay Ahead: we laten onze klanten vooroplopen. Dit doen wij met onze 300 professionals verspreid over ons hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in Amsterdam en Maastricht, en dankzij onze dienstverlening op het gebied van IT Consultancy, Managed Services en Digital Business.

