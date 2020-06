Teamwork op afstand is het nieuwe ‘nieuwe werken’

15 – 17 juni – Online Future.Works conferentie over totaal anders omgaan met teams en kantoorruimte.

De laatste 3 maanden hebben geleid tot het grootste thuiswerken-experiment ooit. De COVID-19-crisis heeft de manier veranderd waarop we werken waardoor teams wereldwijd genoodzaakt zijn over te gaan op een volledig op afstand functionerende werkplek. Werken op afstand en Distributed Teams zijn de standaard geworden voor veel bedrijven en kunnen na de pandemie zelfs overal de nieuwe norm worden.

Gelovend in de kracht van Distributed Teams organiseert Future.Works de Distributed Teams Conference, een gratis online conferentie van 15 tot 17 juni (dagelijks 16 – 19 uur), gericht op onderwerpen als Distributed Teams, People Management, Cultuur & Communicatie en Nieuwe Werkruimte Configuraties.

Kijk hier voor het programma.

Sprekers

Onder meer Katie Womersley, Vp Of Engineering Lead @ Buffer, Roos Takken- People Business Partner @ Gitlab, Pilar Orti – Director @ Virtual, Not Distant, Erin Casali – Head Of Design For Jetpack @ Automattic, Carlos Palminha – Head Of Technology @ Landing.Jobs en Christian Lessing – Ceo @ Tb.Lx By Daimler Trucks & Buses.

Onderwerpen

Maandag 15 juni – Network Teams and People Management

Dinsdag 16 juni – Culture & Communication

Woensdag 17 juni – Workspaces, Infrastructures & Security

Registreer nu.

Om tech-talent aan boord te krijgen, moeten bedrijven op dit moment steeds meer geld uitgeven aan Tech Recruiters (een van de snelst groeiende functiecategorieën in de afgelopen twee jaar), Applicant Tracking Systems en allerlei externe rekruteringsdiensten. Na het vinden van de juiste talenten, zetten bedrijven hen op de loonlijst en wijzen hen toe aan een team of project dat intern wordt beheerd. Dit creëert een zware structuur. Hoe kunnen bedrijven flexibeler worden en zich aanpassen aan de toekomst van het werken en van het kantoor?

Voor Pedro Moura, Head of Talent @ Landing.Jobs, ligt het antwoord in het opnieuw uitvinden van de concepten ‘Werknemer’ en ‘Team’. Hij legt uit: “Een Distributed Team bestaat uit 4 tot 7 tech-talenten die op afstand, in een lokaal kantoor, werken voor een klant. Bijvoorbeeld een Portugees Netwerkteam dat in een kantoor in Porto werkt voor een Brits bedrijf. Het opzetten van een Distributed Team begint met het selecteren van een Teamleider en het definiëren van het charter voor het team (turn-key projecten, tijd & middelen, doelen, functies, projecten, teamprofielen, activiteiten en communicatieprocedures, normen, etc.). De Teamleider rekruteert de teamleden en zorgt ervoor dat het werk wordt uitgevoerd en opgeleverd. De gedistribueerde teamleden hoeven geen formeel contract te hebben met het bedrijf van de klant.”

Voor tech-talent in deze teams betekent dit: samenwerken in een kantoor dicht bij huis (niet noodzakelijkerwijs in grote steden), of in sommige gevallen zelfs op afstand, waardoor hun motivatie, hun gevoel van verbondenheid en hun betrokkenheid op peil blijven.

Registreer hier.

Over Future.Works

Future.Works is het overkoepelende merk van Landing.Jobs, de beste marktplaats voor tech-banen in Europa. Future.Works richt zich op de revolutie in het denken over, en managen van carrières, en het creëren van producten, diensten en projecten om bedrijven en technisch talent voor te bereiden op de toekomst van arbeid.