Start-up WijVerhurenPrinters.nl schudt de zakelijke printermarkt wakker

DNieuwe speler WijVerhurenprinters.nl betreedt de markt voor zakelijke printers en multifunctionals met Managed Print Services via internet. Het bedrijf richt zich op het MKB en de professionele printhuizen. De eerste resultaten laten zien dat WijVerhurenPrinters.nl voorziet in een grote behoefte bij ondernemers aan gemak, transparantie en superieure service.

Duck den Hoed (links) en Olav van Doorn: “In feite is WijVerhurenPrinters.nl het onafhankelijke e-commerce verkoopkanaal van de aangesloten printerfabrikanten.”



“Met WijVerhurenPrinters.nl gaan wij de markt openbreken en vernieuwen. De printermarkt is niet meegegroeid met de behoeften van de zakelijke gebruiker. Een ondernemer wil online kunnen kijken en regelen, gemakkelijke financiering, betalen voor gebruik en proactieve support. Dat, in plaats van een niet-transparant aanbod, moeilijke offertes en onleesbare contracten, een accountmanager met een dikke auto over de vloer en eindeloos moeten wachten tot het apparaat geleverd is.” Dat zegt oprichter Duck den Hoed. “Het traditionele model van indirect/direct sales en een uitgebreid apparaat van resellers en business partners voldoet niet meer.” Veteraan in de printermarkt Den Hoed kan het weten. Na een carrière van 30 jaar bij Xerox, met als laatste rol Manager Partner Marketing & Sales, heeft hij de markt zien veranderen. Boden eerdere ontwikkelingen in de printerwereld grote kansen aan de fabrikanten en hun business partners – denk aan de overgang naar printen in kleur, en van analoog naar digitaal – de trends van nu naar ‘alles wordt een service’ (XaaS) en naar e-commerce plaatsen het kanaal voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen worden nauwelijks aangepakt. “En dus is er volop ruimte voor een nieuwe speler die alle moderne concepten uit de consumentenwereld op het gebied van e-commerce, ketenintegratie en klantenservice vertaalt naar Managed Print Services voor de zakelijke markt. Met Bol.com en CoolBlue als voorbeelden hebben wij WijVerhurenPrinters.nl opgezet,” zegt Den Hoed.



Razendsnel

Het resultaat is een razendsnelle website met een compleet aanbod van printers en multifunctionals, mogelijkheden voor gemakkelijk kiezen, configureren en afnemen, en naadloze integratie met de logistieke systemen van de fabrikanten. Dat zijn momenteel marktleiders Xerox en HP. Met andere fabrikanten lopen gesprekken. In feite is WijVerhurenPrinters.nl het onafhankelijke e-commerce verkoopkanaal van de aangesloten fabrikanten. De feitelijke service delivery doet de fabrikant van het systeem dat de klant heeft gekozen.

Tipping Point

WijVerhurenPrinters.nl is een klein jaar actief en gaat nu vol gas geven. Om de groeiversnelling te financieren, heeft Den Hoed investeerder Olav van Doorn aangetrokken. Van Doorn heeft in 2017 zijn toenmalige bedrijf Custom Connect verkocht aan GTT. Hij heeft een substantieel belang in WijVerhurenPrinters.nl genomen en komt daarmee terug in de markt waar zijn loopbaan ooit begon. “Ik ben mijn carriere begonnen in sales bij Xerox. Duck was mijn mentor. Het is natuurlijk geweldig leuk om na zoveel jaren samen wat op te bouwen”, zegt Van Doorn. “Bovendien spreekt het disruptieve mij sterk aan. Ik heb daar met Custom Connect veel ervaring in opgedaan, toen wij een heel nieuwe aanpak introduceerden in data- en telecommunicatie. Ik heb gezien hoe snel de groei dan kan gaan. WijVerhurenPrinters.nl heeft grote kansen. Wij zijn met dit platform de eerste in Europa en we willen snel massa bereiken om ons concurrentievoordeel te versterken. Hoe eerder we het tipping point hebben bereikt, hoe beter.”



Over WijVerhurenPrinters.nl

WijVerhurenPrinters.nl is de onafhankelijke online aanbieder van Managed Print Services voor het MKB en de professionele printsector. Het bedrijf combineert innovaties op het gebied van e-commerce, logistiek en klantenservice en past deze als eerste toe in de Nederlandse markt. Alle printers en multifunctionals – van A4 systemen tot grote productieprinters – van de aangesloten partners zijn op www.wijverhurenprinters.nl te selecteren en te configureren. De fabrikant van de door de klant gekozen systemen verzorgt de service delivery: financiering, levering, installatie, onderhoud en levering van cartridges. De klant betaalt uitsluitend voor de gemaakte afdrukken. WijVerhurenPrinters.nl is business partner van HP en Xerox. Met andere fabrikanten worden gesprekken gevoerd. De aanpak van WijVerhurenPrinters.nl onderscheidt zich in gebruiksgemak en transparantie voor de klant.



