Social Media Recruitment specialist MrWork haalt groeikapitaal op voor uitbreiding platform en upscaling

MrWork, marktleider in Social Media Recruitment, heeft een investering verkregen van Mamadoo Ventures. Met het geld wil MrWork zijn platform verder uitbreiden en de internationale groei versnellen. Naast de thuismarkt Nederland heeft MrWork in 45 landen campagnes uitgevoerd, waarbij actief met Duitse en Engelse partners wordt gewerkt.

MrWork ondersteunt sinds 2011 bedrijven bij het effectief inzetten van Social Media, zoals LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter en Instagram, voor recruitment-doeleinden. Een goede Social Recruitment strategie is een noodzaak in de ‘war for talent’. Zij vindt toegang tot latent werkzoekenden in hun persoonlijke sociale netwerken. De software van MrWork zorgt ervoor dat bedrijven hun doelgroep van talenten op Social Media in kaart weten te brengen en hen vervolgens kunnen bereiken middels intelligente wervingscampagnes. Hierbij maakt MrWork onder andere gebruik van programmatic advertising. Zo kunnen bedrijven betere kandidaten vinden, aannemen en besparen op recruitment-kosten. De Big Data algoritmen van Mr Work zorgen voor uitzonderlijke recruitment-resultaten.

“Met deze investering kunnen we onze droom verwezenlijken om ons platform het centrum te maken van de Social Recruitment strategie van bedrijven. We zullen zowel ons ontwikkelteam als onze sales operatie uitbreiden. Ook kunnen we serieuze stappen in het buitenland gaan zetten”, zegt Mees van Velzen, oprichter en CEO van MrWork.

Internationaal

De technologie en aanpak van MrWork hebben zich in Nederland ruimschoots bewezen. Van Velzen ziet daarom ook internationaal veel kansen voor MrWork. “De recruitment-markt in Nederland is erg innovatief en divers. Hierdoor lopen we voor op andere landen. Dit zorgt ervoor dat er in het buitenland veel mogelijkheden liggen voor Nederlandse bedrijven, zo ook voor ons” Momenteel werkt MrWork internationaal vooral met goed aangeschreven recruitment-partners. “We willen versnellen door eigen teams te formeren in meerdere landen met als eerste focus Duitsland en de UK. We zullen begin volgend jaar ons eerste buitenlandse kantoor openen.”

MrWork

Vanuit een persoonlijke behoefte voor een eenvoudiger zoektocht naar vacatures is Mees van Velzen in 2011 MrWork gestart. De interesse in Big data en the Internet of Things heeft er toe geleid dat MrWork met zijn team zich vanaf de start heeft gericht op data driven campagnes.

De overtuiging die Mees toen had geldt nog steeds: Social Media zijn het beste kanaal om doelgroepen actief aan te spreken met vacatures en voor Employer Branding. Inmiddels is MrWork uitgegroeid tot dé Social Media recruitment specialist van Nederland. In 2013 is de stap naar de internationale markt gezet en is MrWork begonnen met campagnes over de hele wereld.

Mamadoo Ventures

Het kapitaal is afkomstig van het Nederlandse Mamadoo Ventures, waarin Ruud Kroon en Hans Snel als ondernemende investeerders eerder succesvolle investeringen hebben gedaan. Security Integrator SecureLink, data connectivity specialist Custom Connect en recent Smart Buiding Intelligence provider Lone Rooftop zijn in versnelling gebracht dankzij de deelname van Mamadoo.