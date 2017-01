Quint kiest de Google-cloud met GeeFirm als implementatiepartner

Digital Transformation in de versnelling

Internationale consulting organisatie Quint Wellington Redwood, heeft G Suite (voorheen bekend als Google Apps for Work) gekozen als de volgende stap in intelligente communicatie en real-time samenwerking. Quint heeft Professional Services specialist GeeFirm geselecteerd voor de implementatie en de transitie.

Frank Grift, CFO Quint

Frank Grift, CFO van Quint: ‘”Dare to Challenge” is ons motto dat ons en onze klanten uitdaagt om voortdurend te verbeteren en een echte Digital Transformation strategie uit te voeren. Als onderdeel van Google Cloud biedt G Suite een robuuste en veilige omgeving om ons collaboratiemodel – intern en met onze klanten – te ondersteunen en te versnellen. GeeFirm begrijpt onze business en we zijn overtuigd van een solide overgang. Tot nu toe maakten we gebruik van een private hosted omgeving. Omwille van moderne consulting modellen, flexibiliteit alsmede de gewenste reductie van TCO- en IT-footprint hebben we besloten om de public cloud te omarmen.”

Erik de Muinck Keizer, Google Country Manager G Suite Benelux: “We zijn erg blij dat Quint is toegetreden tot de groeiende G Suite gemeenschap. In samenwerking met GeeFirm spelen zij een belangrijke rol in het helpen van andere Professional Services organisaties om te profiteren van Google Cloud-oplossingen.”

Jeroen Hovinga, Sales & Marketing Director GeeFirm: “Door te kiezen voor G Suite zal Quint als een internationale consultancy organisatie profiteren van de efficiëntie van business processen over de grenzen heen. G Suite zal snellere doorlooptijden faciliteren, grotere klantbetrokkenheid vergemakkelijken en bijdragen aan het aantrekken en behouden van getalenteerde professionals.”

Ultimo 2016 zullen meer dan 220 professionals bij Quint gebruik maken van G Suite.

Quint

Quint Wellington Redwood – kortweg ‘Quint’ – is een toonaangevend, onafhankelijk managementadviesbureau dat gespecialiseerd is in het oplossen van IT-gerelateerde organisatievraagstukken. Vanaf de oprichting in 1992 bestaat het portfolio uit het bieden van consultancy en trainingen, gericht op het ontwerp en de optimalisatie van IT-intensieve processen, services en organisaties. Zelf voorziet Quint niet in IT services. Het is erop gericht om de klanten te helpen het beste uit hun bestaande een nieuwe IT te halen. Quint levert diensten op het gebied van Digital Transformation, Sourcing advies, IT Service Management, Lean IT, SIAM, DevOps, IT Governance, Benchmarking en Architecture & Security. Meer informatie op http://www.quintgroup.com

GeeFirm

GeeFirm is de preferente G Suite Partner, specifiek voor de Professional Services markt. Het bedrijf adviseert Professional Services organisaties over de mogelijkheden van het Google Ecosysteem en zorgt voor het op maat samenstellen en implementeren van G Suite en andere oplossingen uit het Google Ecosysteem. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam bedient GeeFirm Professional Services bedrijven in binnen- en buitenland. Klanten zijn onder meer Pharmalead, Flexx Company, Superp, Unlimited Productions en BrandCast Company. Meer informatie op http://www.geefirm.com