Partnership Valid en GDE voor data valorization services

Valid is de eerste Nederlandse partner van Global Data Excellence (GDE). De bedrijven gaan samen ‘data valorization’ services aanbieden.

GDE (Genève) is een internationale softwareleverancier die ondernemingen en overheidsinstellingen ondersteunt om beter samen te werken en meer datagedreven te worden. Dit doet GDE met de inzet van het governance softwaresysteem Data Excellence Management System© (DEMS). DEMS maakt het bedrijven mogelijk om de waarde van hun enterprise data te bepalen en om te monitoren wat hun impact is op business rules en beleid. Valid en GDE werken samen omspecifieke functie- en sectorgerichte oplossingen te ontwikkelen en naar de Nederlandse markt te brengen.

“GDE’s ervaring in vooruitstrevende data governance is onderkend door leidende analisten, zoals Forrester Research. GDE wordt gewaardeerd door toonaangevende brands en organisaties zoals Bacardi, BNP Paribas, Firmenich, Michelin, en de Republiek en Canton van Geneve. Het is GDE’s doel om Business en IT samen te brengen door de business-waarde van data te maximaliseren. Dit is volledig in lijn met Valid’s missie Stay Ahead. Samen met GDE willen we onze klanten meer dan ooit helpen vooroplopen”, aldus Dis Valcq, oprichter en directeur van Valid. “Deze alliantie past ook in onze visie dat organisaties meer business benefits kunnen realiseren door data- en waarde-gedreven te worden. We kijken uit naar een lange en waardevolle samenwerking met GDE om onze klanten te helpen hun business-doelen te realiseren.”

“We verheugen ons op de komst van Valid in ons partner ecosysteem. GDE gelooft dat data meer zijn dan feiten of getallen, het gaat om een strategische ‘asset’ voor elke organisatie. Onze partners spelen een belangrijke rol in het vertalen van onze diensten naar de eisen van specifieke sectoren en lokale marktomstandigheden”, aldus Dr. Wallid el Abed, oprichter en CEO van GDE.

Over Valid – Valid is een cloud solutions en outsourcing provider die mid-market ondernemingen helpt bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Ons motto is Stay Ahead; we laten onze klanten vooroplopen.

Over Global Data Excellence – GDE – GDE, the Data Excellence Company, komt uit Genève, Zwitserland.