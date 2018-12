Northwave tekent ‘Paris call for trust and security in cyberspace’

Northwave – specialist in informatiebeveiliging – heeft de internationale oproep onderschreven die de Franse President Macron vorige week deed aan bedrijven, overheden en instellingen om een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in het cyberdomein.

Op 12 november lanceerde president Emmanuel Macron op het UNESCO Internet Governance Forum (IGF) de ‘Paris Call for Trust and Security in Cyberspace’. Deze verklaring over de ontwikkeling van gemeenschappelijke beginselen voor het beveiligen van cyberspace heeft onmiddellijk van veel naties steun gekregen, maar ook van particuliere bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De samenleving wordt steeds afhankelijker van betrouwbaar digitaal verkeer. President Macron verwoordde het in zijn beste Engels als volgt: “Cyberspace, which is becoming increasingly central to our lives, is a place of opportunity, but also of new threats. The growth in cybercrime and malicious activity can also endanger both our private data and certain critical infrastructures. In order to respect people’s rights and protect them online as they do in the physical world, States must work together, but also collaborate with private-sector partners, the world of research and civil society.”

De gehele verklaring en het overzicht van landen en organisaties die de verklaring onderschrijven, is te vinden op de website van de Franse diplomatieke dienst.

“Northwave onderschrijft deze oproep van harte. Het is de dagelijkse missie van alle medewerkers van Northwave om elke dag weer ons uiterste te doen om de veiligheid te borgen van de digitale reis die onze opdrachtgevers en hun klanten maken. We vinden het daarom belangrijk om onze missie te richten op dergelijke high-level initiatieven.” Dat zegt Steven Dondorp, CEO van Northwave. Het is overigens opvallend dat niet is getekend door Rusland, China en de Verenigde Staten. Juist zij worden door de internationale cyber security research community gezien als belangrijke actoren in cyberaanvallen. Northwave maakt als erkend CERT en medeoprichter van de European Cyber Security Foundation deel uit van die community.