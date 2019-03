Northwave stelt Inge van der Beijl aan als Director Behaviour & Training

Inge van der Beijl

Beveiligingsspecialist Northwave uit Nieuwegein heeft Inge van der Beijl (39) aangesteld als Director voor de business unit die zich bezighoudt met veilig werken met informatie. Inge is organisatiepsycholoog en veranderkundige en gaf eerder leiding aan de afdeling Human Behaviour & Organisational Innovation bij TNO.

“Met Inge aan boord hebben we onze propositie en positie als 360 graden security leverancier verder versterkt. Inge neemt een schat aan ervaring mee op het gebied van het vormen van menselijk gedrag in organisaties en dat is een belangrijk ingrediënt in onze integrale aanpak,” zegt Steven Dondorp, CEO van Northwave.

Van der Beijl gaat leiding geven aan het sterk groeiende team dat binnen Northwave vorm en inhoud geeft aan dienstverlening op het gebied van veilig gedrag, veilig werken, security awareness, cyber oefeningen en training.

“Ik kijk er zeer naar uit om dit team verder uit te bouwen en met veel meer organisaties een cyber-veilige cultuur en werkwijze te bouwen. Als geen ander is Northwave in staat klanten te helpen bij dit complexe domein dat vraagt om veel verschillende expertises. Juist onze ervaring in alle andere aspecten van het vakgebied zoals Detectie en Response, Ethical Hacking en Security & Privacy Management maken dat wij het gedrag van je medewerkers heel gericht kunnen aanscherpen,” aldus van der Beijl.

Over Northwave

Northwave is gevestigd in Nieuwegein. Het bedrijf helpt organisaties om integraal informatieveiligheid en privacy-management op orde te houden. Vanuit brede expertise bedient Northwave klanten in alle private en publieke sectoren met een compleet pakket aan diensten. Northwave heeft een erkend Computer Emergency Response Team (NW-CERT), bewaakt de ICT van klanten vanuit haar SOC in Nieuwegein, is ISO 27001 gecertificeerd en heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het doen van persoonsgericht digitaal onderzoek. Northwave heeft meer dan 80 medewerkers. Meer informatie: northwave.nl