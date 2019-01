Northwave sluit zich aan bij het Cybersecurity Tech Accord

NNorthwave – specialist in informatiebeveiliging – onderschrijft het het Cybersecurity Tech Accord. Het Cybersecurity Tech Accord is de publieke toezegging van een kleine 70 bedrijven wereldwijd om burgers online te beschermen en weerbaar te maken, en om de veiligheid, stabiliteit en veerkracht van cyberspace te verbeteren. Eind vorig jaar ondertekende Northwave al de ‘Paris call for trust and security in cyberspace’.



Fook Hwa Tan, Chief Quality Officer Northwave

“Cybersecurity is een globale aangelegenheid. Als leidende speler in dat werkveld kijken we voortdurend over de grenzen van de eigen organisatie en ons eigen land. Er is dringend behoefte aan een wereldwijd perspectief, gemeenschappelijke waarden en gecoördineerde acties. Bij Northwave willen we daar nadrukkelijk een rol in blijven spelen. Het Cybersecurity Tech Accord is daarom een belangrijke stap voorwaarts.” Dat zegt Fook Hwa Tan, Chief Quality Officer bij Northwave.

Sinds de oprichting van het Cybersecurity Tech Accord hebben de ondertekenaars initiatieven op het gebied van beveiliging van veilige e-mail en routering ondersteund en onder andere Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) geïmplementeerd in hun eigen activiteiten. Daarnaast is de groep banden aangegaan met gelijkgestemde organisaties zoals de Global Cyber Alliance, de Internet Society en het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE).

Marc de Jong Luneau, Chief Commercial Officer Northwave

“Met deze handtekening onderstrepen we onze missie: het beveiligen van onze samenleving en de digitale reis die bedrijven en instellingen maken. Samenwerking met alle partijen aan de goede kant van de zaak is daarin essentieel. Wij zullen daarom onophoudelijk blijven inzetten op het actief delen van kennis en informatie. Niet alleen met de aangesloten marktpartijen maar vooral ook met publiek en bedrijfsleven. Onze inmiddels gewaardeerde threat responses zijn daarvan een goed voorbeeld.“ Dat zegt Marc de Jong Luneau, Chief Commerce Officer van Northwave.



About the Cybersecurity Tech Accord

The Cybersecurity Tech Accord promotes a safer online world by fostering collaboration among global technology companies committed to protecting their customers and users and helping them defend against malicious threats.

Signatories are committed to advancing the mission of the Cybersecurity Tech Accord by partnering on initiatives that improve the security, stability and resilience of cyberspace. By combining the resources and expertise of the global technology industry, the Cybersecurity Tech Accord creates a starting point for dialogue, discovery and decisive action.



Over Northwave

Opgericht in 2006 is Northwave een specialist op het gebied van integrale beveiliging. Het bedrijf helpt organisaties in alle sectoren met het effectief maken van de maatregelen die bedrijfsrisico’s beperken. Het bedrijf biedt daartoe een compleet pakket aan diensten op het gebied van Business Security, Cyber Security, Privacy en Compliance. Als enige leverancier in Nederland maakt Northwave het mogelijk om integrale beveiliging uit te besteden. Bij Northwave werken nu ruim dertig gedreven experts met een missie: “Maak hoogwaardige beveiliging beschikbaar voor iedereen die afhankelijk is van ICT”.



PERSRELATIES

Marc de Jong Luneau

Chief Commerce Officer

Marc.d.jongluneau@northwave.nl

Mobiel: + 31 6 48 610 633

Kantoor: + 31 30 303 1240