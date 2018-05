Northwave opgenomen in de Financial Times FT1000 van snelste groeiers in Europa

De Financial Times heeft het Nederlandse Northwave aangewezen als een van de 1.000 snelst groeiende bedrijven in Europa. Het dagblad heeft uitvoerig onderzoek gedaan onder tienduizenden bedrijven in de de regio. De complete FT1000 ranglijst is op 30 april gepubliceerd in de Special Report bijlage van de krant.

“Het is van meet af aan onze strategie geweest om middelgrote organisaties geïntegreerde dienstverlening te bieden voor de efficiënte bescherming van hun bedrijfskritische informatie. Wij helpen onze klanten veilig te koersen in de digitale samenleving. Onze opname in deze prestigieuze ranglijst is de publieke erkenning van de manier waarop wij in de afgelopen elf jaar van ons bestaan te werk zijn gegaan,” zegt Steven Dondorp, CEO van Northwave.

“De kwaliteit van de Nederlandse cyber security expertise wordt algemeen onderkend. In onze regio werden wij al gewaardeerd vanwege onze unieke propositie van geïntegreerde information security services. Dat is nu ook opgemerkt buiten de Benelux, zodat we uitbreiden naar andere Europese landen. Ik ben er daarom van overtuigd dat onze aanwezigheid in de FT1000 niet eenmalig is,” zegt Marc de Jong Luneau, Northwave’s Chief Commercial Officer.

Over Northwave

Northwave is gevestigd in Nieuwegein. Het bedrijf helpt organisaties om integraal informatieveiligheid en privacy-management op orde te houden. Vanuit brede expertise bedient Northwave klanten in alle private en publieke sectoren met een compleet pakket aan diensten. Northwave heeft een erkend Computer Emergency Response Team (NW-CERT), bewaakt de ICT van klanten vanuit haar SOC in Nieuwegein, is ISO 27001 gecertificeerd en heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het doen van persoonsgericht digitaal onderzoek. Northwave heeft meer dan 80 medewerkers. Het bedrijf is eigendom van het management.

Meer informatie: northwave.nl