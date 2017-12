Nieuw bedrijf: The Monastery. Cyber Security Testing – Social Impact

The Monastery zet ethical hackers met autisme in om webapplicaties te testen

Amersfoort, 5 december 2017 – Vandaag opent The Monastery haar kloosterdeuren voor opdrachtgevers die webapplicaties willen laten testen op cyberveiligheid en daarnaast maatschappelijk willen bijdragen. Het testwerk wordt namelijk gedaan door ethical hackers met autisme.​

Cyber Monks

The Monastery is een gezamenlijk initiatief van social enterprise ITvitae en

Informatiebeveiliger Northwave. De mensen die er werken noemen zichzelf ‘cyber monks’. Ze hebben de cyber security opleiding van ITvitae gevolgd. Northwave is verantwoordelijk voor de inhoud en het geven van die opleiding. Northwave zekert daarnaast nu nog de kwaliteit van de dienstverlening van The Monastery aan klanten.​

Missie

“Het is de missie van ITvitae om hoogbegaafde personen met autisme te begeleiden naar een betaalde en duurzame baan. De meeste mensen plaatsen we na een gedegen opleiding bij werkgevers. We worden echter vaak benaderd met de vraag of onze talenten ook in opdracht kunnen werken. Met The Monastery maken we dat mogelijk.” Dat zegt Peter van Hofweegen, commercieel directeur van ITvitae.

Tekort aan experts

“Ons land heeft een schreeuwend tekort aan cyber experts. Tegelijkertijd zetten we talent met autisme buiten spel. Dat is dom, want deze mensen kunnen juist heel veel. Klantcontact bij intake en rapportage zijn lastig, dus dat is onze rol in dit initiatief. Die rol is tijdelijk, want The Monastery zal zo snel mogelijk zelfstandig draaien. Daar zijn klanten voor nodig die ons een kans willen geven. Dus BV Nederland: kom op met je testwerk!” Aan het woord is Pim Takkenberg, directeur Cyber Security bij Northwave.

Opdrachtgevers

Onder de eerste opdrachtgevers van The Monastery zijn het Eindhovense triptic (maker van het gebruiksvriendelijke Iris Intranet), het RIVM en Leaseweb (een aanbieder van wereldwijde cloud-hosting oplossingen) uit Amsterdam. Nieuwe klanten vinden alle informatie op themonastery.nl

Over The Monastery

The Monastery biedt opdrachtgevers cyber security diensten met 100% social return. Het initiatief is op 1 december 2017 gelanceerd door ITvitae en Northwave. The Monastery vloeit voort uit het opleidingsprogramma cyber security specialist van ITvitae, dat wordt verzorgd door Northwave. The Monastery biedt ruimte voor praktijkopdrachten, stageplaatsen en duurzaam betaald werk voor deelnemers aan dit opleidingsprogramma. Meer informatie: themonastery.nl

Over ITvitae

ITvitae (2013) werft, coacht en leidt ICT-talenten met autisme op in de ICT-specialismen: Cyber Security, Data Science, Programmeren en Software Testen in Amersfoort. Inmiddels heeft ITvitae ruim 150 ICT-specialisten begeleid naar een passende en betaalde baan bij zowel grote bedrijven als binnen het MKB door heel Nederland. ITvitae is als Social Enterprise continu op zoek naar ICT-talenten met autisme en hoogbegaafden.

Meer informatie: itvitae.nl

Over Northwave

Northwave (2006) helpt organisaties om integraal informatieveiligheid en privacy management op orde te houden. Vanuit brede expertise bedient Northwave klanten uit alle sectoren met een compleet pakket aan diensten. Northwave heeft een erkend Computer Emergency Response Team (NW-CERT), bewaakt de ICT van klanten vanuit haar SOC in Nieuwegein, is ISO 27001 gecertificeerd en heeft een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het doen van persoonsgericht digitaal onderzoek.​

Meer informatie: northwave.nl