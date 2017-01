MrWork stelt Antal Krootjes aan als marketeer

MrWork, marktleider in Social Media Recruitment, heeft Antal Krootjes aangetrokken om de verdere groei te helpen realiseren.

Krootjes (41) is per 1 september als marketing manager aan de slag gegaan. “Internationaal gezien lopen veel landen achter bij Nederland en de VS op het gebied van social recruitment. Dit gat wordt de komende jaar kleiner. Als marktleider is MrWork dankzij de vooruitstrevende technologie uitstekend gepositioneerd om het business model ook in andere landen uit te rollen. Bij MrWork kan ik mijn kennis en ervaring op het gebied van big data en marketing automation inzetten om het bedrijf te helpen groeien en de transitie te maken naar een SaaS business,” zegt Krootjes.

Mees van Velzen, oprichter en CEO van MrWork: “Antal is een energieke, creatieve geest die strategische en operationele ervaring in de juiste dosis combineert. Met 15 jaar internationale ervaring in marketing en sales heeft hij bij diverse start-ups en scale-ups mooie projecten en transities naar commercialisatie gerealiseerd. Daar heeft hij zelfs innovatieprijzen mee gewonnen. Antal is precies de man die we nodig hebben voor onze verdere groei.”

MrWork

Vanuit de overtuiging dat Social Media het beste kanaal zijn voor Employer Branding en voor het aanspreken van latent werkzoekenden, is Mees van Velzen in 2011 MrWork gestart. De interesse in big data heeft ertoe geleid dat het MrWork team zich vanaf het begin heeft gericht op data-driven campagnes. Inmiddels is MrWork met een team van 20 man dé Social Media recruitment specialist van Nederland. In 2013 is de stap naar de internationale markt gezet en verzorgt MrWork wereldwijd recruitment campagnes.