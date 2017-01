MrWork Social Media Recruitment Onderzoek: Twitter valt terug, sterke groei Snapchat

MrWork, marktleider in Social Media Recruitment technologie, heeft de 2016 versie van het MrWork Social Media Recruitment Onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek is voor het derde jaar op rij gehouden. De uitkomsten geven een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in Social Recruitment. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van Social Media onontbeerlijk is in de War for Talent, die weer in volle hevigheid is losgebarsten.

Enkele uitkomsten:

Social Media Recruitment is volledig doorgedrongen in personeelwerving. Een kleine minderheid van 7% maakt geen gebruik van Social Media. Van de bedrijven die aan Social Recruitment doen, gebruikt 56% minimaal 3 kanalen. Hierbij is LinkedIn nog steeds marktleider én groeiende. Facebook blijft stabiel, YouTube en Instagram komen sterk op en Twitter valt terug.

Employer Branding is in opkomst; 62% doet aan Employer Branding. Van de rest heeft 61% het op de planning staan. Bijna alle bedrijven gebruiken Social Media om hun aantrekkelijkheid als werkgever te versterken.

De in Social Recruitment opkomende kanalen, zoals Snapchat, Instagram en WhatsApp investeren sterk in nieuwe functionaliteiten die zeer interessant zijn voor de recruitmentmarkt.

Live videostreams, al dan niet op de mobiel, blijken zeer bruikbaar voor Employer Branding.

Het in kaart brengen van de Candidate Journey wordt het startpunt voor Employer Branding.

Het online onderzoek van MrWork is gehouden onder 248 respondenten, werkzaam bij HR en Recruitment afdelingen van organisaties in heel Nederland.

MrWork is ontstaan in 2011 vanuit de overtuiging dat Social Media het beste kanaal zijn voor Employer Branding en het aanspreken van latent werkzoekenden. MrWork heeft zich met zijn technologie vanaf het begin gericht big data en data-driven campagnes. Inmiddels automatiseert MrWork de volledige Candidate Journey door de combinatie van Social Media, Search en Programmatic Advertising in 1 systeem. MrWork is met een team van 20 mensen dé Social Media recruitment specialist van Nederland. In 2013 is de stap naar de internationale markt gezet en verzorgt MrWork wereldwijd recruitment campagnes.