Informatiebeveiliger Northwave stelt Fook Hwa Tan aan als CQO

Informatiebeveiliger Northwave stelt per 1 juni Fook Hwa Tan aan als Chief Quality Officer. Hij zal zich richten op het kwaliteitsmanagement en het security management (ISO9001 en ISO27001) van de onderneming . Tan werkt nu als Business Security Director voor het bedrijf en adviseert klanten over security en privacy management.

“We brengen zo extra focus in de constante zoektocht naar nog betere diensten. Fook Hwa heeft de afgelopen jaren belangrijk bijgedragen aan de groei van het bedrijf en nu we steeds sneller groeien is hij als geen ander in staat om de kwaliteit boven het niveau te houden dat onze klanten verwachten.” Dat zegt Steven Dondorp, CEO Northwave.

“Voor mij is dit een mooie volgende stap waarin ik mijn inhoudelijke kennis verder in dienst kan stellen van dit geweldige bedrijf. Juist in deze fase van snelle groei is het van groot belang dat we onze strenge normen voor kwaliteit en veiligheid op een pragmatische en doeltreffende manier handhaven. Dat is ook hoe we onze klanten helpen.” Aldus Tan.

Over Northwave

Opgericht in 2006 is Northwave een specialist op het gebied van integrale informatiebeveiliging. Het bedrijf biedt daartoe een compleet pakket aan diensten op het gebied van Business Security, Cyber Security, Privacy en Compliance. Als enige leverancier in Nederland maakt Northwave het mogelijk om informatiebeveiliging integraal uit te besteden. Bij Northwave werken nu ruim vijfentachtig gedreven experts met een missie: “Maak hoogwaardige informatiebeveiliging beschikbaar voor iedereen die afhankelijk is van ICT”. Northwave is mede-initiatiefnemer van branche-organisatie Cyberveilig Nederland. Northwave is opgenomen in de FT1000 2018 ranglijst van de snelstgroeiende bedrijven in Europa. www.northwave.nl