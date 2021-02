GNX stelt Berto van Egdom aan als Director of Operations

Berto van Egdom, oudgediende op het gebied van connectiviteit, sluit zich aan bij GNX als Director of Operations om de bedrijfsprocessen en dienstverlening verder te verbeteren. Van Egdom heeft aantoonbare ervaring in deze rol, onder meer als Global Project Manager bij Custom Connect.

Berto van Egdom: “onder de indruk…”

Van Egdom: “Ik ben onder de indruk van de visie van het management van GNX en hun vermogen om die visie in de praktijk te brengen. Vanaf het begin heeft het team via LARA een baanbrekend connectiviteitsplatform met een in Nederland gevestigd Network Operating Center gerealiseerd voor het creëren en runnen van de beste netwerkinfrastructuurlaag voor wereldwijde en complexe SD-WAN- en SASE-initiatieven. Het is een eer om bij te kunnen dragen aan de versnelde groei van GNX.” De benadering van Next-Generation connectiviteit van GNX brengt meer dan 3.000 netwerkproviders uit de hele wereld samen op het LARA-platform. LARA maakt het makkelijker om verbindingen te vinden en te vergelijken, maakt kosten inzichtelijk en is een virtueel verlengstuk van het netwerkteam van de klant, wat hun efficiëntie enorm verhoogt.

Rutger Bevaart: “Wereldwijde expansie versnellen…”

“We zijn erg verheugd dat Berto zich bij GNX heeft aangesloten. Hij is van grote waarde voor het team en voor de verdere uitbreiding van GNX nu hij de verantwoordelijkheid neemt voor de operaties van GNX. Berto’s kennis en ervaring zullen helpen om de voortdurende ontwikkeling van LARA, ons wereldwijde connectiviteitsplatform, en onze support waar onze klanten op vertrouwen, te versnellen”, aldus Rutger Bevaart, CEO en mede-oprichter van GNX. Bevaart en Van Egdom werkten al jaren nauw samen bij Custom Connect. “Door het aannemen van Berto kan GNX zijn wereldwijde expansie voortzetten en inefficiënties verder verminderen. Dit zal uiteindelijk grote voordelen opleveren voor onze klanten en hun netwerkgebruikers, in termen van kosten, flexibiliteit en betrouwbaarheid.”

GNX is a carrier neutral, next-generation global connectivity service company that is cutting out the carriers, vendors and pushy salespeople who are more interested in selling their solutions than managing yours.

Supporting businesses that need a more agile, flexible and global approach to connectivity, GNX provides a unique, carrier-neutral approach that enables clients to source solutions that best fit their requirements. With clear and transparent pricing for underlay connectivity services like ethernet, dark-fiber, DIA internet access or 4G/5G, GNX customers can build better global WANs.

