g-company wint Google Cloud Sales Partner of The Year Award

San Francisco, 23 juli 2018 — g-company kondigt vandaag aan dat het de 2017 Google Cloud EMEA Sales Partner of the Year award toegekend heeft gekregen. De award is uitgereikt tijdens de Google Cloud Next Partner Summit, het evenement waarbij Google Cloud partners van over de hele wereld, gespecialiseerd in onder andere G Suite, Google Cloud Platform, Maps, Devices en Education, samenkomen en gepresenteerd worden in San Francisco.



Slimmer werken

De prijs is een erkenning van de bewezen verdiensten van g-company binnen het Google Cloud ecosysteem. g-company helpt klanten hun organisatie te transformeren; niet alleen door het vervangen van de technologie, maar ook door het verbeteren van processen en het helpen van mensen om hen slimmer te laten werken.

Flexibele oplossingen

g-company – al Google Cloud partner sinds 2007 – is opgericht door David Saris. “Omdat we flexibele oplossingen aanbieden, kunnen onze klanten zelf hun keuze maken, in hun eigen tempo, in de volgorde die zij willen. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten relevant blijven en de concurrentie voor blijven door te migreren naar een ultieme cloud architectuur. Deze award bevestigt bovendien het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben.”

Verder bouwen met Google Cloud

“Onze partners zijn cruciaal bij het aanbieden van een geweldig product aan klanten, zeker aangezien de vraag naar Google Cloud innovatie blijft groeien,” voegt Sebastien Marotte toe, Vice President EMEA, Google Cloud. “De EMEA Sales Partner of the Year is een toegewijde partij die Google Cloud klanten in EMEA helpt successen te boeken. We verheugen ons erop om samen met g-company verder te blijven bouwen, voor en met onze klanten.”

Over g-company

g-company, opgericht in 2007, is de Benelux-based born-in-the-cloud partner van Google Cloud en Salesforce. g-company gelooft heilig in cloud technology oplossingen en keuzevrijheid. Dankzij flexibele oplossingen helpt g-company haar klanten om kleine, onafhankelijke stappen richting de cloud te nemen.