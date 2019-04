g-company wint Google Cloud Global Infrastructure Partner of the Year Award

g-company meldt dat het de wereldwijde Google Cloud Infrastructure Partner of the Year Award heeft gewonnen. De prijs werd op 9 april uitgereikt tijdens de Partner Summit op Google Cloud Next’19 in San Francisco, Californië.

g-company kreeg de erkenning voor haar prestaties in het ecosysteem van Google Cloud, waardoor gezamenlijke klanten hun organisatie konden transformeren. Niet alleen door het vervangen van technologie, maar ook door het verbeteren van processen en het helpen van mensen om hen slimmer te laten werken.

“We zijn bijzonder trots op deze prestigieuze prijs nadat we vorig jaar door Google Cloud werden beloond met de EMEA Sales Partner of the Year Award”, zegt David Saris, oprichter van g-company. “Het is echt speciaal dat een speler uit een kleinere regio zoals de Benelux zo’n eer krijgt. We hebben onlangs een behoorlijk aantal organisaties met complexe uitdagingen op succesvolle wijze naar Google Cloud geholpen. We hebben dan ook het gevoel dat we de prijs hebben verdiend”, zegt Saris met een glimlach.

“En, zoals wij onze klanten voortdurend helpen de volgende stap te zetten, is het voor g-company ook tijd voor een grote volgende stap. Zoals 8 april officieel aangekondigd zal g-company zich aansluiten bij Devoteam, om onze groei te kunnen versnellen en ons bereik drastisch te kunnen vergroten. Met Devoteam kunnen we de meest complexe en grote organisaties bedienen met de beste Google Cloud expertise. Samen zullen we de grootste Google Cloud Premier-partner in Europa worden.”

“We zijn zeer enthousiast om g-company de erkenning als Google Cloud Infrastructure Partner of the Year te geven”, zegt Carolee Gearhart, Vice President Worldwide Channel Sales bij Google Cloud. “g-company heeft het afgelopen jaar haar expertise in Google Cloud en haar toewijding aan het succes van klanten bewezen. We kijken ernaar uit onze samenwerking met g-company verder uit te bouwen, omdat steeds meer klanten naar ons ecosysteem kijken om hen te helpen in de cloud te slagen.”