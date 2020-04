g-company wint Google Cloud Expansion Partner of the Year Award, EMEA

g-company is bekroond met de 2019 Google Cloud Expansion Partner of the Year Award voor Europa, Midden-Oosten en Afrika.

De Google Cloud Expansion Partner of the Year Award voor Europa, Midden-Oosten en Afrika erkent het succes van g-company in 2019 door een groot aantal klanten effectief te helpen betere resultaten te behalen middels Google Cloud Platform en G Suite. De winnaars van de Google Cloud Partner Awards 2019 zijn zorgvuldig geselecteerd door een jury met vertegenwoordigers van verschillende partnerteams en input van klantenteams.

Voor het vierde jaar op rij wordt g-company beloond voor zijn prestaties in het Google Cloud-ecosysteem, waarmee klanten hun organisatie kunnen transformeren; niet alleen door technologie te vervangen, maar ook door processen te verbeteren en mensen te helpen slimmer te werken.

“Hoewel veel personen en organisaties wereldwijd door de pandemie in een moeilijke situatie verkeren, mogen we vooral nu niet vergeten de positieve dingen in het leven te vieren. We zijn dus enorm trots op deze prestigieuze prijs, nadat we vorig jaar al door Google zijn bekroond als hun Global Infrastructure Partner of the Year en als EMEA Sales Partner het jaar daarvoor”, zegt David Saris, oprichter van g-company. In 2016 won g-company de Google Cloud 2016 EMEA Partner Award voor Chrome & Android Devices. “Bij g-company staan ​​we klaar om bedrijven te helpen de uitdagingen van werken op locatie aan te gaan en de oplossingen te benutten die Google Cloud biedt.”

“We zijn verheugd g-company te erkennen als onze Expansion Partner of the Year voor de EMEA-regio’, zegt Carolee Gearhart, Vice President Worldwide Channel Sales bij Google Cloud. “g-company heeft een sterke expertise getoond die succes van klanten mogelijk maakt met Google Cloud-oplossingen en -technologie, en we kijken uit naar een doorlopend en sterk partnership.”

over g-company

g-company, opgericht in 2007, is de Benelux-based born-in-the-cloud partner van Google Cloud en Salesforce. g-company gelooft heilig in cloud technologie-oplossingen en keuzevrijheid. Dankzij flexibele oplossingen helpt g-company haar klanten om kleine, onafhankelijke stappen richting de cloud te nemen.