Eric Hogenboom versterkt directie Valid

Valid heeft haar directie versterkt met Eric Hogenboom. Hogenboom (54) vormt nu samen met oprichter Dis Valcq het tweehoofdige directieteam van Valid. De focus van Hogenboom ligt daarbij primair op Business Operations, HR en Finance. Dis Valcq gaat zich richten op Sales en Marketing & Communicatie.

Eric Hogenboom (Vallid)

Hogenboom is een ervaren business leader, die kan terugkijken op een succesvolle carrière bij DSM en SABIC. Verder is hij tot voor kort voorzitter geweest van de VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie) en bestuurder van het SABIC Pensioen Fonds. In het verleden heeft Hogenboom tevens de nodige ervaring met IT opgedaan. Dit onder meer als programma manager bij DSM en als lid van de IT Steering Board van SABIC. Valcq: “Met Eric hebben we een ervaren leider in huis gehaald, waarmee we een boost gaan geven aan de executie van onze nieuwe Valid 2020 strategie”. Hogenboom: “Valid is een mooi bedrijf met prachtige klanten en veel groeipotentieel. Ik kijk ernaar uit om, samen met mijn nieuwe collega’s, Valid een volgende stap in haar ontwikkeling te laten zetten.”

Valid is een van de grotere ICT dienstverleners van Nederland en heeft als motto ‘Stay Ahead’. Valid laat haar klanten voorop lopen door te ontzorgen, te verbeteren en te vernieuwen. Dit doet Valid met diensten en oplossingen op het vlak van ICT-infrastructuren, Business Applications en Business Intelligence. Ruim 300 medewerkers geven hier invulling aan door Consultancy, Project en Outsourcing & Cloud Services te leveren aan tal van gerenommeerde middelgrote en grote organisaties. Valid opereert vanuit kantoren in Eindhoven, Maastricht en Utrecht.

Kijk voor meer informatie op www.valid.nl, of volg Valid op Twitter @valid, LinkedIn of Facebook.