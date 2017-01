Equinix en Custom Connect breiden Cloud Connect-dienst uit vanuit datacenter in Amsterdam

Custom Connect, de carrier-neutrale communicatieprovider, werkt samen met het AM3 International Business Exchange (IBX®) datacenter in Amsterdam van Equinix, om zijn clouddiensten in Europa, het Midden-Oosten en Azië uit te breiden.

Datacenters ontwikkelen zich als hotspots voor allerlei soorten initiatieven en diensten voor de cloud. Grote spelers, zoals Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure en tal van kleinere SaaS-aanbieders gebruiken datacenters om in contact te komen met hun klanten. Met de Equinix Cloud Exchange™ kunnen bedrijven hybride cloud-architecturen gebruiken voor essentiële bedrijfsapplicaties. De Exchange geeft toegang tot aanbieders van clouddiensten via een privéverbinding met hoge snelheid en weinig vertraging die het openbare internet omzeilt. “Equinix Cloud Exchange maakt van AM3 een centrale hub in West-Europa. Een hub die cloudproviders, carriers en bedrijven wereldwijd nieuwe bedrijfsmogelijkheden biedt. Dit creëert een natuurlijke omgeving voor onze Cloud Connect-dienst,” zegt Rutger Bevaart, CTO and hoofdarchitect bij Custom Connect.

Minder vertraging op de verbinding

Custom Connect Cloud Connect levert low latency verbindingen en hoge bandbreedte tussen bedrijven, cloudproviders en carriers, dankzij het geïntegreerde AS260 beheerde netwerkplatform. A260 is een volledig beheerde dienst van cloud, WAN-connectiviteit en internettoegang. Dankzij A260 hoeven klanten niet veel verbindingen tussen hun locaties, datacenters en verschillende cloudproviders – die verspreid zijn over de hele wereld – te creëren. Dit betekent dat zij alleen een verbinding hoeven te maken met AS260 voor hun globale datacommunicatie en cloudconnectiviteit – iets wat flexibiliteit vergroot. Bevaart: “Bedrijfsintegratie van de cloud in de bestaande ICT-infrastructuur is erg populair. Er is geen vaste manier om dit tot stand te brengen omdat elk bedrijf weer anders is. Bedrijven kiezen er over het algemeen voor om zelf te integreren. Als zij een clouddienst willen vervangen of toe willen voegen, moeten zij hun integratie opknappen. Onze Cloud Connect-dienst elimineert deze noodzaak. Klanten verbinden simpelweg met ons AS260 platform.”

Amsterdam als toegangspoort tot Europa

Equinix’s AM3 datacenter op Science Park Amsterdam is een snelle toegangspoort naar het Europees continent – het bereikt 80 procent van Europa in 50 milliseconden. Het datacenter beheert een rijk bedrijfsecosysteem van ‘s werelds beste mobiele netwerken en diensten, social media- en videosites, cloudbedrijven, reclame- en elektronicabedrijven. De datacenters in Amsterdam bieden densiteit van carriers en de cloud, wat ze ideaal maakt voor het optimaliseren van netwerkprestaties en het gebruik van hybride cloud-architecturen. Met 146 IBX datacenters in 40 markten biedt Platform Equinix™ klanten nog meer manieren om verbindingen te leggen met andere bedrijven over de hele wereld. “Bij Equinix begrijpen we het belang van netwerkneutraliteit omdat het klanten in staat stelt om flexibel te blijven en prijs en prestaties te balanceren. Equinix Cloud Exchange brengt klanten, cloudproviders en carriers samen. Maar het is aan de klant om de beste carrier en de beste netwerkpaden voor hun internationale business te kiezen. Custom Connect adviseert over de connectiviteit die het best past bij de design-, bouw- en beheerbehoeften van de klanten. Hun gespecialiseerde connectiviteitsdiensten, gecombineerd met onze oplossingen, faciliteren een rijke cloudervaring,” zegt Michiel Eielts, Managing Director, Equinix Nederland.