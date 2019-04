DSW Zorgverzekeraar breidt Google Cloud contract met g-company uit

DSW Zorgverzekeraar verbetert de klantenservice met Google Cloud

g-company maakt bekend dat zij DSW Zorgverzekeraar gaat helpen om het gebruik van innovaties uit het Google Cloud Platform te implementeren. DSW maakt al gebruik van G Suite, vooral voor de interne bedrijfsvoering. Nu gaat DSW zich richten op het verbeteren van de klantenservice door te innoveren met behulp van Google-oplossingen. Daartoe is het bestaande contract met g-company uitgebreid.

DSW wil onder meer het klantcontactproces optimaliseren door speech-to-text uit Google Cloud Platform (GCP) in te zetten. “In samenwerking met g-company is DSW in 2017 erin geslaagd G Suite succesvol te implementeren. Deze goede samenwerking willen we graag continueren.” Dat zegt Frans ten Brink, COO/CIO van DSW Zorgverzekeraar. De uitbreiding van het contract houdt in dat DSW van alle mogelijkheden van GCP gebruik kan maken, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning. g-company zal DSW ondersteunen met PoC’s. Ten Brink: “De brede functionaliteit, de gemakkelijke schaalbaarheid en het betalen naar gebruik van GCP versnellen onze innovatie en business-ontwikkeling. Dat helpt ons voorop te blijven lopen.”

Over DSW

DSW is een onafhankelijke, eigenzinnige zorgverzekeraar uit Schiedam. Met zo’n 700.000 verzekerden is DSW de grootste van de kleine zorgverzekeraars. DSW biedt ruimte voor innovatie om te streven naar de beste klantervaring.

Over g-company

g-company, opgericht in 2007, is de Benelux-based born-in-the-cloud partner van Google Cloud en Salesforce. g-company gelooft heilig in cloud technology oplossingen en keuzevrijheid. Dankzij flexibele oplossingen helpt g-company haar klanten om kleine, onafhankelijke stappen richting de cloud te nemen.