Dean One lanceert de UCC-dienst Cisco Webex voor zakelijke gebruikers

Nieuw: Bestaande Horizon-oplossing uitgebreid met all-in-one Unified Communications & Collaboration (UCC) van Cisco Webex

Dean One heeft zijn zakelijke telefoniedienst Horizon uitgebreid met de all-in-one Unified Communications & Collaboration (UCC) van Cisco Webex. Cisco Webex is volledig geïntegreerd met de bestaande Horizon-telefonie oplossing. Het resultaat is de meest complete UCC-oplossing voor de zakelijke gebruiker die altijd op de meest efficiënte manier wil communiceren en samenwerken, vanaf iedere locatie, altijd en vanaf ieder device​.

Dean One – de snelgroeiende telecom- en internetprovider voor de zakelijke markt en onderdeel van Gamma Communications – is hiermee één van de eerste partijen in Nederland die het Cisco Webex UCC-platform beschikbaar stellen via het reseller-kanaal voor gebruik door kleine en middelgrote bedrijven.

Door het toevoegen van Cisco Webex voorziet Horizon in één enkele, veilige omgeving om gemakkelijk contact te hebben en samen dingen voor elkaar te krijgen. Waar je ook bent, wanneer je maar wilt en welk apparaat je ook maar voorhanden hebt. Via de app of in de browser, en volledig geïntegreerd met de bestaande telefonieoplossing. De oplossing is erg gemakkelijk te gebruiken door de intuïtieve interface. De integratie met de Horizon-telefonie oplossing van de klant gaat zonder ingewikkelde koppelingen. Gebruikersbeheer en bereikbaarheidsinstellingen worden afgehandeld via de gebruiksvriendelijke portal.

De oplossing is bovendien betrouwbaar en veilig. De dienst wordt beheerd vanuit het eigen netwerk van Dean One en geleverd vanuit zijn eigen datacenters (4x keer redundant). Dit maakt bedrijven onkwetsbaar bij calamiteiten met hun eigen installaties. De verbindingen, dataopslag en communicatie voldoen aan de laatste security standaarden, zoals end-2-end encryptie van zowel video-als audioverkeer.

“Covid-19 heeft de adoptie van online werken enorm versneld. Er is echter een wildgroei ontstaan van losse oplossingen voor videovergaderen en het delen van bestanden. Bedrijven zijn nu toe aan de volgende stap: communiceren en samenwerken op één enkel platform waarin alle communicatiekanalen, zoals e-mail, vaste en mobiele telefonie, video en chat zijn geïntegreerd, liefst met hun bestaande telefonie oplossing.

Leveranciers wordt nu gevraagd om organisaties te ondersteunen die opeens sterk gedecentraliseerd zijn gaan werken. Wij zijn daarom erg enthousiast over de uitbreiding van onze oplossingen met Cisco Webex. Cisco Webex loopt voorop in innovatie en bewezen betrouwbaarheid van de technologie. Doordat alle communicatie (aanwezigheid, zakelijk bellen, chatten, videobellen, vergaderen, informatie delen) overal, altijd en op elk apparaat mogelijk is, nemen de productiviteit en het werkplezier van de gebruikers aanzienlijk toe.” Dat zegt Gerben Wijbenga, CEO Gamma Communications Benelux.

In feite is de oplossing geschikt voor elke onderneming, klein of groot. Uit recent onderzoek van de Cavell Group blijkt dat UCC met name geschikt is voor bedrijven met een duidelijke behoefte aan verbetering van de bedrijfsprocessen en de klantbeleving. ”Het onderzoek van de Cavell Group wijst uit dat in de Benelux de adoptie van thuiswerken het grootst is in de categorie van 50 tot 250 medewerkers. Daar liggen voor resellers en business partners momenteel de grootste kansen. De markt zal de komende jaren hard doorgroeien. Samen met onze partners zijn we uitstekend gepositioneerd om daar een belangrijke rol in te spelen,” aldus Wijbenga.

Martin van Dijk, Product Manager bij Dean One: “Wij hanteren het ‘one-license-fits-all’ principe. Dit betekent dat de gebruiker geen extra licenties voor het gebruik van de Webex-app hoeft aan te schaffen. De out-of-the-box integratie met hun telefonieoplossing is van grote waarde voor de klant. Daardoor zijn onze partners in staat hun klantrelatie nog verder te verdiepen en te versterken.”

Over Dean One

Dean One is één van de vier labels binnen de organisatie Gamma Communications Benelux, onderdeel van de beursgenoteerde onderneming Gamma Communications plc. Het bedrijf onderscheidt zich met innovatieve oplossingen, een uitstekende service en een snelgroeiend partnerkanaal. De oplossingen zijn gebouwd op de innovatieve en betrouwbare technologie van onder meer Broadsoft, Oracle en Webex.

Kijk voor meer informatie op https://deanone.nl.

Over Gamma Communications Benelux

Gamma Communications Benelux (voorheen DX Groep) maakt deel uit van Gamma Communications plc. Net als de moedermaatschappij biedt de gelijknamige Benelux-dochter met de vier labels Dean One, gnTel, Nimsys en Schiphol Connect een breed palet aan oplossingen voor bedrijfscommunicatie en collaboratie.

Perscontacten

Pieter Verbrugghe, Directeur Sales & Marketing Gamma Communications Benelux

+316 24095937

pieter.verbrugghe@deanone.nl