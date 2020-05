Data-innovatie: de industrie wil wel, maar kan nog niet

Resultaten Nationale Benchmark Data-Innovatie 2020 beschikbaar



IT services provider Valid heeft grootschalig onderzoek gedaan naar innovatie in de industrie. De uitkomsten zijn nu beschikbaar. De respondenten geven hun organisatie nog geen zes voor innovatiekracht.

‘Bij Valid zijn wij ervan overtuigd dat de industrie sterk gebaat is bij innovatie met data. Om de eigen prestaties te verbeteren en voor verdere vernieuwing en integratie van hun waardeketen. De resultaten uit de het onderzoek laten zien hoe de sector ervoor staat. De industrie heeft nog een weg te gaan, maar er heerst duidelijk een gevoel van urgentie.’ Dat zegt Frank Maes, Directeur Valid Digital Business.

Enkele uitkomsten

Bedrijven geven zich op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld maar een 5,7 voor de innovatiekracht van hun organisatie.

Slechts 40% van de bedrijven beschikt op dit moment over voldoende databronnen voor zogeheten multi-dimensionele analyses.

26% van de respondenten zegt over de juiste data voor predictive analytics te beschikken.

Het goede nieuws: bijna driekwart van de bedrijven heeft een strategie ontwikkeld voor datagestuurde operaties.

Het grootste deel van de respondenten geeft het verhogen van de productiviteit topprioriteit. Daarnaast staan het verlagen van de operationele kosten en tegelijkertijd het verbeteren van de klanttevredenheid hoog op de agenda van de directie. Meer, slimmer en beter gebruik maken van data brengt uitkomst. Daarom richt men zich de komende jaren met name op data governance en de kwaliteit van data. Logischerwijs worden predictive analytics en artificial intelligence dan ook door velen gezien als kansrijke trends.

Maes: ‘Belangrijke uitdaging hierbij is dat nog maar 40% van de bedrijven op dit moment beschikt over voldoende databronnen voor zogeheten multi-dimensionele analyses. 87% geeft aan dat het de integratie van applicaties en datasystemen onvoldoende op orde heeft. Met als resultaat dat op dit moment maar 26% over de juiste data voor predictive analytics kan beschikken.’

Ofschoon 70% van de operationele processen inmiddels digitaal wordt ondersteund, geldt dat slechts voor 36% van de besluitvormende processen. Daarnaast heeft circa de helft van de bedrijven de supply chain digitaal geïntegreerd met die van ketenpartners. Bijna eenderde van de bedrijven heeft nog helemaal geen koppelingen met partners.

‘In het licht van dit alles is het begrijpelijk dat de bedrijven zichzelf een magere voldoende geven voor de innovatiekracht van hun organisatie,’ zegt Maes.

Het verbeteren van de productiviteit en de efficiency heeft topprioriteit. Vandaar dat het optimaliseren van de productie en het leveringsproces als belangrijkste doelstelling naar voren komt uit het onderzoek. Bedrijven die meer datagedreven willen werken, willen ook hun beslissingen onderbouwen met harde feiten en de uitkomst van processen beter voorspelbaar maken. Bijna driekwart van de bedrijven heeft hiervoor een strategie ontwikkeld. Maes: ‘Deze is echter vooral gebaseerd op de prioriteiten van de huidige business, niet zozeer op het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen.’

Men verwacht dat bijna alle afdelingen – met name productie – gaan profiteren van meer datagedreven werken. ‘Er is in eerste instantie behoefte aan dashboards met real time informatie over de performance, waarbij tegelijkertijd geldt dat de kwaliteit van de data bij bijna de helft nog onder de maat is. De grootste uitdagingen bij het realiseren van de doelstellingen zijn echter het creëren van een meer datagedreven bedrijfscultuur en een geïntegreerde omgeving voor data-collectie en -analyse.’

Over de Nationale Benchmark Data-Innovatie 2020

De Nationale Benchmark Data-innovatie 2020 belicht de voortgang en de plannen van bedrijven in de Nederlandse industriële waardeketen bij hun transitie naar een datagedreven organisatie. De benchmark is uitgevoerd van december 2019 tot maart 2020. Het merendeel van de ruim 80 respondenten is (mede)verantwoordelijk voor data-innovatie bij hun bedrijf. Hier de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Over Valid Digital Business

Wij geloven in de onbegrensde mogelijkheden van data. De passie om waarde uit data te halen is wat ons drijft.

Om tot snellere en betere besluitvorming te komen, en om intelligente algoritmes en applicaties te maken, is het juiste gebruik van data cruciaal. We halen waarde uit jouw data om zo jouw organisatie, je producten en je diensten te verbeteren. Onze expertise op het gebied van innovatieve applicaties, business intelligence en data science stelt ons in staat iedere stap die we zetten waarde te creëren uit data.

Over Valid

Valid is een van de grotere ICT-dienstverleners van Nederland. Valid helpt organisaties bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Valid’s motto is Stay Ahead: we laten onze klanten vooroplopen. Dit doen wij met onze 300 professionals verspreid over ons hoofdkantoor in Eindhoven en de vestiging in Maastricht, en dankzij de dienstverlening op het gebied van IT Consultancy, Managed Services en Digital Business.



