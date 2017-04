Custom Connect lanceert CC Insight voor Network Intelligence

Diepgaand inzicht in de prestaties van wereldwijde netwerken en applicaties

Custom Connect, wereldwijd een van de weinige onafhankelijke en carrier-neutrale connectivity providers, lanceert CC Insight. Met CC Insight krijgen ondernemingen diepgaand inzicht in de prestaties van hun wereldwijde datanetwerken en bedrijfskritische applicaties. CC Insight zet een nieuwe standaard Network Intelligence.

CC Insight is vandaag gelanceerd op ‘Connecting the Cloud’, het netwerkevenement voor toonaangevende spelers in de Europese cloudsector, georganiseerd door Custom Connect in samenwerking met Equinix, Fuze, Huawei, IPKnowledge, NetDialog en RIPE NCC. CC Insight doet iets wat de grote carriers niet kunnen of willen: het verschaffen van een compleet beeld van de efficiency van hun bedrijfskritische IT. Niet alleen van de switches, kabels, routers en repeaters in het Wide Area Network, maar ook van de applicaties die ervan afhankelijk zijn.

Rutger Bevaart, CTO van Custom Connect: “Het optimaliseren en managen van application performance was altijd een ingewikkelde zaak waar alle lagen van de IT-organisatie bij betrokken waren. Maar de inzet van innovatieve technologie die een compleet beeld geeft van de prestaties van het netwerk én van de applicaties doorbreekt deze grenzen. Ook die tussen de diverse carriers die nodig zijn voor een een wereldwijd netwerk.”

Voor het bieden van deze bedrijfskritische intelligence is Custom Connect een partnership aangegaan met NetDialog voor het gebruik van het NetX platform. De tot op de minuut nauwkeurige en gemakkelijk te begrijpen analytische informatie geeft wereldwijde ondernemingen inzicht in, en controle over de prestaties, gebruikerservaring en application delivery in IT-infrastructuren en van de performance van het WAN.

“De focus van Custom Connect ligt op het creëren van de best mogelijke connectivity-oplossing voor onze klanten. En met CC Insight hebben we nu een hoger niveau van cloud-gebaseerde intelligentie toegevoegd aan onze oplossingen, waarmee we onze klanten inzicht in, en controle geven over hun infrastructuren,” zegt Bevaart.