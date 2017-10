Custom Connect en M2MBlue lanceren Blended Connectivity

Blended Connectivity integreert vaste en 4G high-performance netwerken

Custom Connect lanceert samen met M2MBlue Blended Connectivity, een baanbrekende optie voor het combineren van vaste verbindingen en 4G voor de connectie van mobiele, of moeilijk te bereiken devices, voor het creëren van backup netwerken, of om de live-to-market van bedrijven te versnellen. Blended Connectivity van de carrier-neutrale connectivity integrator Custom Connect combineert vaste netwerken met door M2MBlue geleverde 4G-connectiviteit. M2MBlue is de toonaangevende wholesale global 4G services provider. Op basis van M2MBlue’s high-capacity 4G-technologie ontwerpt, bouwt en beheert Custom Connect een Blended Connectivity maatwerkoplossing als uitbreiding op haar brede portfolio van netwerktoepassingen.

“M2MBlue en Custom Connect vormen een perfecte combinatie,” zegt Olav van Doorn, CEO van Custom Connect. “We delen een sterke can-do mentaliteit op basis van een duidelijke visie op het belang van carrier-neutraliteit voor enterprise networking.” Beide bedrijven completeren elkaar bij het voorzien in bedrijfskritische netwerken voor een wereldwijde klantenkring – Custom Connect vanuit vaste netwerken, M2MBlue vanuit mobiel. “In mobiele communicatie zien we een groeiende behoefte aan end-to-end redundancy en performance,” aldus Christian Westers, de CEO van M2MBlue. “Met Custom Connect kunnen we in deze behoefte voorzien.”

Context

Continuïteit en kwaliteit zijn de belangrijkste eisen voor bedrijfsnetwerken, nu naadloze communicatie cruciaal is voor zowel bedrijfskritische processen als voor de alledaagse bedrijfsvoering. In de huidige tijd van ‘always-on’ en ‘mobile first’ is 4G connectivity van significante meerwaarde in de zoektocht naar versterking van de continuïteit en flexibiliteit van bedrijfscommunicatie. Met Blended Connectivity integreert Custom Connect twee afzonderlijke infrastructuren tot één SD-WAN-ready management-omgeving. Het toevoegen van 4G aan het bestaande palet van redundante communicatiekanalen verkleint bovendien het risico op uitval tot bijna nul omdat het 4G-netwerk los staat van de vaste infrastructuur. Dit werkt ook de andere kant op. Tegenwoordig zijn tal van innovatieve businessmodellen gebaseerd op mobiele toegang. Het end-to-end transport van de daarmee gepaard gaande datastromen moet veilig, betrouwbaar en high performing zijn – vanaf de 4G devices tot in de bedrijfskritische applicaties. Door de ether, over de vaste infrastructuur, door het datacenter, in de applicaties en weer terug. In een Blended Connectivity-omgeving profiteert 4G daarom van de redundanties in de vaste infrastructuur.

Blended Connectivity opent tal van mogelijkheden. Bedrijven kunnen hun time-to-market versnellen omdat ze niet langer gedwongen zijn te wachten op de levering van vaste verbindingen. 4G voorziet in connectiviteit op afgelegen locaties waar de gebruikelijke verbindingen niet beschikbaar zijn. Dankzij de snelle uitrol en kleine IT footprint kan een 4G-connectie gemakkelijk worden gerealiseerd. Internet of Things initiatieven zijn veel gemakkelijker te ontplooien als de end-to-end connectie van het device to het datacenter zeker en veilig is.

Custom Connect

Custom Connect is de wereldwijde carrier-neutrale connectivity integrator met kantoren in Amsterdam, Londen, New York en Dubai. Het bedrijf levert op maat datacommunicatie-oplossingen en -services die vestigingen, filialen, datacenters, clouds, en klanten wereldwijd met elkaar verbinden.

M2MBlue

Als de netwerk-onafhankelijke connectivity specialist op het gebied van Machine-to-Machine (M2M) communicatie voorziet M2MBlue wereldwijd in wireless connectivity en services. De services van M2MBlue zijn gebaseerd op smart en hybride roaming op nationale en internationale markten.