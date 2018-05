Burnt Oak Partners introduceert IT Due Diligence service voor fusies en overnames

Kwaliteit van de IT van invloed op succes Mergers & Acquisitions

IT Sourcing Consultancy Burnt Oak Partners lanceert de MAITA service (M&A IT Assessment). Met deze dienstverlening draagt BurntOak bij aan een succesvolle fusie of overname door professioneel Due Diligence onderzoek uit te voeren naar de IT van de over te nemen partij of die van de beide fusiepartners. De kwaliteit van de IT is in veel gevallen van grote invloed op het succes van de fusie of overname, maar zij wordt vaak helemaal niet, of te laat in het proces beoordeeld. Ook helpt het adviesbureau overnamekandidaten in de IT markt te selecteren en te valideren.

“De meeste fusies en overnames zijn financieel en juridisch gedreven; alle aandacht gaat uit naar omzet, commerciële contracten, kosten, etc. IT wordt veronachtzaamd, terwijl IT voor de meeste bedrijven cruciaal is. Achterhaalde, incomplete of niet-matchende IT kan een echte showstopper voor de transactie zijn. Het is zonde als je daar te laat achter komt.” Dat zegt Peter Overakker, partner bij Burnt Oak Partners Benelux (foto midden).

Burnt Oak Partners heeft vanuit diepgaande industrie-kennis veel ervaring met Due Diligence en met de relatie tussen IT en Business. Zo was het bedrijf betrokken bij de spraakmakende overname van Vanderlande Industries door Toyota Industries. Ook heeft het kantoor IT bedrijven in de Benelux en Scandinavië geholpen overnamekandidaten te selecteren en adviseert het Private Equity bedrijven met betrekking tot de IT markt. René Baas (links op de foto), een van de andere partners, benadrukt het belang van een goed en tijdig IT Assessment bij M&As. “IT is bepalend voor de integratie van de bedrijfsprocessen van beide partners. Hoe eerder je zicht hebt op die omgevingen, hoe beter je het verloop van de integratie kunt plannen wat een directe invloed heeft op het behalen van de beoogde business-voordelen van de transactie. Je voorkomt bovendien dat je later aanloopt tegen IT-gerelateerde risico’s en onvoorziene hoge kosten.”

Waar kijkt Burnt Oak Partners naar tijdens een IT Due Diligence? Jan Bouman, der Dritte im Bunde: “We nemen methodisch alle factoren onder de loep die de kwaliteit van de IT bepalen. We kijken naar IT ‘maturity’, de technische en organisatorische stabiliteit en de kosten. Maar ook naar de afhankelijkheden tussen business en IT. Naar licenties, outsourcing contracten, de manier waarop software tot stand komt en onderhouden wordt, security, compliance et cetera. Daarnaast worden de IT organisatie, de IT governance, het risicomanagement en de voorzieningen voor disaster recovery en business continuity geëvalueerd. Kortom alles wat van invloed kan zijn op de transactie, beheersing van het risico en het verloop van de ontvlechting en de integratie daarna. Het heeft onze voorkeur om reeds in een vroeg stadium – voorafgaande aan de formele due diligence – een eerste IT assessment te verrichten. Dit maakt het vervolgproces beter planbaar en je kunt rekening houden met de kritische elementen.”

Burnt Oak Partners komt op het goede moment met de dienstverlening. In toenemende mate wordt het belang van IT Due Diligence onderkend. Zo concludeert Ernst & Young uit een onderzoek onder ruim 200 Europese Private Equity adviseurs, dat bijna de helft achteraf vaststelt dat meer diepgaande IT Due Diligence erosie van de transactiewaarde zou hebben voorkomen. Ook concludeert EY dat alle strategische initiatieven rond een overname in sterke mate afhankelijk zijn van IT (Bron: Ernst & Young, IT as a driver of M&A success). De IT markt zelf is op dit moment volop in beweging. Veel nieuwe spelers betreden deze markt, zowel grote als Google en Amazon, maar ook veel kleine innovatieve bedrijven. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er een overnamegolf van IT-bedrijven gaande is. Ook bij dit soort overnames levert Burnt Oak Partners meerwaarde. “Wij geven Private Equity en overname-adviseurs inzicht in specifieke IT-sectoren en helpen bij de selectie van overnamekandidaten. Wij hebben een goed netwerk, maar we breiden dat constant uit,” zegt Overakker.

