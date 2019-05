Alfa brengt bedrijfskritische applicaties naar de Flexpod Private Cloud van Valid

Als er één beroepsgroep is die werk maakt van data, dan zijn het wel de accountants. Alfa Accountants en Adviseurs en de melkveehouderijsector wijzen de weg naar de toekomst: de data-driven boerderij als voorbeeld voor andere sectoren. Valid zorgt voor een high-performance, high-available private cloud waar de core applicaties van Alfa ongestoord hun werk doen.



Valid is al vele jaren de vertrouwde IT services partner van Alfa Accountants en Adviseurs, een van de grotere accountantskantoren van het land. ‘Overal dichtbij’ is het devies. Alfa adviseert bedrijven in alle soorten en maten, en in alle sectoren van de economie. In de agrarische sector is Alfa toonaangevend, onder meer omdat zij met het zogeheten BedrijfsAnalyse Systeem (BAS) de aangesloten melkveehouders van informatie voorziet waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en benchmarken met andere bedrijven. Het gaat om data uit de financiële administratie van de boer, uit facturen van veevoederleveranciers, leveringsinformatie van de melkfabriek en dergelijke. Het BAS wordt zelfs als lesmateriaal gebruikt in het agrarisch onderwijs. Met Internet of Things-toepassingen kan deze informatie worden verrijkt met data uit andere bronnen, bijvoorbeeld over het energieverbruik of de mestproductie. Om door te kunnen innoveren en de groeiende volumes aan data het hoofd te bieden, werd het nodig de datahuishouding te moderniseren. Datawarehousing – al dan niet in de cloud – is ‘the way to go’. Dat, plus het feit dat Alfa de noodzaak voelde om de IT verregaand te standaardiseren en te centraliseren, waren aanleiding de bestaande ICT op de diverse vestigingen te vernieuwen.



Standaardisatie

“Om sneller te kunnen veranderen was standaardisatie van de werkprocessen en de ICT nodig. Onze IT-strategie is nu gericht op de cloud en mobiel werken.” Dat zegt René Vermeulen, Manager ICT Support en Infrastructuur bij Alfa. Het ICT-team van Alfa heeft de Citrix-terminals vervangen voor laptops met Office365 als standaardvoorziening. De zes bedrijfsapplicaties zijn overgezet naar Flexpod. Dat is Valid’s IaaS-oplossing voor het hosten van applicaties in het eigen datacenter. Flexpod is een vooraf geteste datacenter-oplossing die is gebouwd op een flexibele, schaalbare, gedeelde infrastructuur met als componenten: Cisco Unified Computing System servers, Cisco Nexus switches en NetApp unified storage-systemen. FlexPod komt tegemoet aan de behoeften van organisaties en serviceproviders die hebben gekozen voor virtualisatie en/of willen migreren naar een (private) Cloud.



Gegarandeerde stabiliteit en performance

“In de oude situatie draaiden we de core applicaties in eigen huis en deed Valid het technische beheer. We wilden overstappen op een hosted private cloud, met gegarandeerde stabiliteit en performance, en volledig beheerd door de provider. We hebben de uitvraag neergelegd bij diverse partijen. Maar we waren het meest gecharmeerd van de oplossing van Valid, mede omdat die het dichtste lag bij wat wij zelf voor ogen hadden. Bovendien werken we al tien jaar lang naar volle tevredenheid met ze samen. Die oplossing is het dus geworden.”



De technische migratie van de zes financiële applicaties naar Flexpod is snel en gemakkelijk verlopen. “Er mocht geen verslechtering van de performance optreden. Dat is gelukt. Immers, als bijna 1.000 mensen niet bij hun applicaties en data kunnen, lijden wij grote schade.” Datamanagement en storage zijn op een hoger plan gebracht door storage tiering te introduceren. Het meenemen van de medewerkers was een wat bewerkelijker proces. Werken op een terminal is natuurlijk wezenlijk anders dan in de browser op een Windows laptop met Office365. De adoptie door de gebruikers vraagt meer tijd en inspanning dan gedacht. En natuurlijk stelt het beheer van systemen die mensen mee naar huis nemen andere eisen op het gebied van security.



Business-voordelen

Inmiddels ziet Vermeulen dat met de hybride en flexibele mix van Valid Flexpod en on-premises bij Alfa een aantal business-voordelen is behaald. Alfa hoeft geen tijd meer te besteden aan het opstellen van RfP’s voor nieuwe capaciteit. Het contract met Valid maakt immers makkelijk op- en afschalen mogelijk. Alfa betaalt voor het daadwerkelijke gebruik. Vanuit financieel management is het mooi dat Alfa geen investeringen meer op de balans heeft en de ICT als kosten neemt (van Capex naar Opex). “Al met al zijn we veel flexibeler geworden,” zegt Vermeulen. De volgende stap is saneren en ver-SaaS-en. “Je wilt zo min mogelijk applicaties gebruiken.” Elke applicatie wordt onder de loep genomen om te zien of deze noodzakelijk is en als SaaS kan worden afgenomen. En daarna staat het big data warehouse op de rol. “Wat we in de agrarische sector hebben gerealiseerd smaakt naar meer: verder uitbreiden en verfijnen, en het concept naar andere sectoren uitrollen. Met de modernisering van onze infrastructuur hebben we een belangrijke stap gezet.”



Resultaten

Grotere flexibiliteit door hybrid cloud met Valid Flexpod / on-premises / Azure / SaaS

Betere prestaties en beschikbaarheid

Pay per use

Doorrekenen data van 4,5 uur naar 35 minuten

Capex naar Opex

Alfa Accountants en Adviseurs – Overal dichtbij

Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf met 33 vestigingen en 950 medewerkers in Nederland. Vanuit een landelijk actieve organisatie, maar met een kantoor om de hoek. Zo bedient Alfa haar klanten met brede financiële kennis én specialistische branchekennis. De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal-juridische, (agro)bedrijfskundige en HRM-zaken. Alfa heeft ook een groeiende adviespraktijk op het gebied van subsidies en fusies en overnames en werkt ook over de grenzen heen binnen het wereldwijde netwerk van DFK.



Over Valid

Valid is een cloud solutions en outsourcing provider die mid-market ondernemingen helpt bij het optimaliseren en innoveren van hun business. Valid’s motto is Stay Ahead: we laten onze klanten voorop lopen. Dit doen wij met onze 300 professionals verspreid over onze kantoren in Eindhoven, Maastricht en Amsterdam, en dankzij onze dienstverlening op het gebied van hybride cloud, moderne werkplek, data-gedreven business en innovatieve applicaties.



