Alex Couperus en Merel Plante starten inkoopadviesbureau Grippr

Nieuw: Procurement-as-a-Service

Alex Couperus (49) en Merel Plante (44), beiden met een lange historie in inkoopadvies, hebben Grippr gelanceerd, het inkoopadviesbureau met een significant andere kijk op inkoop en met een dienstenportfolio dat alle elementen van procurement afdekt. Met het Procurement-as-a-Service concept heeft Grippr een primeur. Klanten kunnen daarmee deelgebieden van hun inkoop – bijvoorbeeld contractmanagement – voor een vast bedrag per maand outsourcen. Grippr helpt ze met de digitalisering die nodig is om dit te bereiken.

‘Grip on Profit’, rendementsverbetering van de klant is de belofte. Daar is ‘Grip on Procurement’ voor nodig, en daarin voorziet Grippr. “Rendementsverbetering vraagt om ‘omdenken’, kijken naar de effectiviteit van inkoopprocessen en mensen, en naar hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat,” zegt Merel Plante (MBA). “Optimaliseren met Grippr betekent niet hetzelfde efficiënter doen, maar effectiever zijn.” Plante werkte hiervoor bij Capgemini Consulting met als expertise supply chain management en met name in de inkoopadvisering. Verder heeft ze bij Capgemini Consulting het purchase-to-pay team aangestuurd. Daarna had ze eigen inkoopadviespraktijk.

Automatiseringsgraad laag

Innovatieve digitalisering en automatisering van (delen) van de inkoopcyclus is een belangrijke focus van Grippr. De automatiseringsgraad van inkoopprocessen is substantieel lager dan bij andere bedrijfsprocessen. In de USA is het veel gebruikelijker om inkoopwerkzaamheden als Sourcing, Contractmanagement en Leveranciersmanagement te digitaliseren, zodat het inkoopteam veel effectiever en efficiënter kan werken. In Europa staat dit fenomeen nog in de kinderschoenen. “Meer dan 56% van alle inkoopactiviteiten is volledig te automatiseren met toepassing van standaard Cloud Software, blijkt uit onderzoek van McKinsey,” zegt Alex Couperus. “Met name in het middenbedrijf gebeurt nog heel veel met de hand. Dezelfde informatie moet vaak in diverse systemen en spreadsheets worden ingevoerd. Daar is nog een wereld te winnen.” Couperus was hiervoor mede-oprichter en -eigenaar van het succesvolle inkoopadviesbureau Insinc dat hij in 2015 heeft verkocht. De afgelopen twee jaar was hij op ad-interim basis onder meer Manager Concern Inkoop/CPO bij De Telegraaf Media Groep.

Inkoop loopt achter

Alles wordt een service (X-as-a-Service). Ook in deze wereldwijde business trend loopt inkoop achter. Maar dat hoeft niet lang meer te duren. Grippr introduceert diverse diensten onder de vlag van Procurement-as-a-Service, zoals Contractmanagement-as-a-Service en Sourcing-as-a-Service. “Niet alle bedrijven zijn daar nu al klaar voor. We helpen ze eerst de zaak in eigen huis op orde te brengen door mensen te leveren voor het uitvoeren en verbeteren van deelprocessen. Daarbij kijken we welke innovatieve cloud-oplossingen ondersteuning kunnen bieden. Die implementeren we. Als dat allemaal lekker draait, kan de klant de volgende stap zetten: het compleet buiten de deur doen van dat specifieke deelproces, maar met een eigen online portal voor controle en monitoring,” legt Couperus uit.

Over Grippr

Grippr denkt en werkt vanuit waarde: het verschil tussen kosten en opbrengsten. Grippr staat voor Grip on Procurement en Grip on Profit. Grippr levert interim inkoopprofessionals, geeft passend advies voor de volgende inkoopstap, en levert de inkoopsoftware om deze stap te borgen in de organisatie. Het adviesbureau helpt bedrijven bovendien complete inkoopprocessen te outsourcen en treedt daarbij op als Managed Procurement Services Provider.

Met een netwerk van meer dan 10.000 inkoopprofessionals is Grippr altijd in staat de juiste persoon te vinden. Grippr gelooft niet in dikke adviesrapporten; met een korte inkoopscan in combinatie met een innovatieve Point Solution kan een inkoopafdeling een grote stap voorwaarts maken. Grippr selecteert en implementeert deze software ter ondersteuning van het inkoopproces. Met de Managed Services zorgt Grippr na implementatie voor een soepele overgang en relatief eenvoudige adoptie voor de eindgebruikers.

Grippr, het nieuwe inkopen. www.grippr.nl

